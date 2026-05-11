林靜 - 喚醒樂迷 | 紅棉樹下

這張專輯，是普雷特涅夫（Mikha'il Plet'nëv）離開樂壇多年後，重回DG的驚蟄之作。蕭邦與史克里亞賓各24首前奏曲，一氣呵成，彷彿一場私密的儀式，注定要在古典樂界掀起熱烈的討論。



普雷特涅夫這個名字，從來不止是鋼琴家這般簡單。從青年時代柴可夫斯基大賽的鋒芒，到日後指揮、作曲的多重身份，甚至其私生活，無一不被話題環繞，堪稱樂壇最深不可測的一則謎。這張專輯延續了這份「爭議性」：他的觸鍵，究竟是內斂自省，還是挑釁不馴？蕭邦在他的指尖下，既流露「如呼吸般的彈性速度」，卻又在某些片段裏，將慢板化為快板，淡化了人們習以為常的戲劇張力，彷彿故意拂去經典表面的灰塵，露出一道道新鮮刻痕。面對史克里亞賓，他則更得心應手，營造出一種白日夢般迷離的氛圍，備受好評。



我反而認為，這種令人一時語塞的詮釋，正是普雷特涅夫刻意為之的挑戰。藝術的表達豈能只得一種模樣？他像一位在傳統殿堂裏尋寶的探險家，在既有的框架中挖掘新的意義，有時甚至縱身一躍，跳入一個連他自己也未必全然知曉的新境地。有樂評形容他的演奏「像是在現場即興創作」，縱然使人沮喪，卻依舊迷人，這正是舊時代大師才有的膽識。



這股騷動更從音樂延伸至聲響。DG竟為黑膠版本重啟了暌違數十年的純類比（AAA）錄音，採用真空管盤帶機與雙軌並行製作。此舉在發燒友圈點燃了另一場戰火－－究竟是類比的溫暖自然樹立了新標竿，還是數位的極致解析度更勝一籌？我讀着資料，會心一笑，這「CD與黑膠孰優」的古老辯題再次被推到聚光燈下，不也是一記喚醒樂迷關注古典音樂的妙着嗎？一切，都值得交付悠悠時光沉澱，方能參透箇中況味。



林靜