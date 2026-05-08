何明新 - 安徽文化科技探索之旅 | 猛料阿Sir講古

上月「香港校董學會」獲安徽省文旅廳支持，由主席林建華校長帶領20多位香港校長、校董和教育工作者到安徽省(簡稱皖)，合肥和黃山市探索兩地學生和老師如何進行交流，及探索不同領域的合作。



宋徽宗（趙佶1082年－1135年）於宣和三年（1121年）鎮壓地方暴亂後，把「歙州」改名為「徽州」。徽宗精於藝術書法，他所創的楷書「瘦金體」沿用至今。這是一座歷史名城，發生了很多有名的歷史事件，是曹操和孫權爭霸之地，成語「投鞭斷流」淝水大戰所在地；這裏又是文壇泰斗，李白、杜牧、劉禹錫和歐陽修等各領風騷之地，留下很多傳誦於世的詩詞和墨寶；軍事方面，是朱元璋起兵之地，最後推翻元朝統治，建立明朝。



這裏也名人輩出，有人稱包青天的包拯，晚清時期漢人名臣李鴻章及以雄厚財力資助左宗棠攻打及最後成功收復新疆的紅頂商人胡雪巖等。而和香港有密切關係的則有上任國家主席胡錦濤。



安徽是中國文化重地，徽州文化源於老莊道家學派與儒家學說融匯一起。在古代，在這文化薰陶下培育出很多踏上管治階層的狀元和進士級人物。今天，徽學、藏學和敦煌學被稱為中國三大地方學。



在這「文化科技探索之旅」，我們觀摩合肥五十中學（東校）的視藝和中文課，教師專業，學生專注投入。探訪「蔚來」車廠，見證我國電動車的飛躍發展，體會「中國製造」的升級轉型，以及未來出行方式的顛覆性變革。參觀「國盾量子科技」，其算力及應用範疇之廣無遠弗屆，走在世界前列。「科大訊飛」的各國語音翻譯已覆蓋近80個國家，AI的應用便利了商業和出行，拉近人與人之間的距離，打破語言的隔閡。



走訪「黃山市」，攀石階登黃山，遇迎客松、觀雲海眺奇石，也感恩那些挑夫的勞力把「心有餘而力不足」的遊人抬上山頭，完登山之夢。「徽墨」以「落紙如漆、萬載存真」成為文房瑰寶，而「歙硯」以質地堅潤、細膩、發墨快且不損毛筆聞名，中國四大名硯之一，匠人精神在徽墨描金工藝和歙硯精雕細琢表現淋漓盡致。唯希望他們工作時獲得適當的職安健保護。



表演藝術《黃山徽秀》生動呈現了徽商精神與黃山文化；而《徽州府有喜》沉浸式演出，帶領觀眾跟隨劇情轉場遊走於古城街巷，令人耳目一新。而由文旅局悉心安排的地道徽菜，也是舌尖上的另一體驗。



整體而言，這次旅程既精彩又充實，安徽很適合香港學子前來交流，傳統文化與嶄新科技互相輝映，定會加深對祖國歷史和一路走來發展的了解，對學習正確價值觀和提高國家身份認同有極大幫助。



何明新

