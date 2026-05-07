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KellyChu - 十大傑青選舉即日起接受提名 港隊隊長：獲獎係社會嘅肯定 | Executive日記

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KellyChu
40分鐘前
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生活 專欄
內容

　　「十大傑出青年選舉2026」由即日起至下月29日接受提名。呢項選舉係由國際青年商會中國香港總會主辦嘅年度盛事，至今已連續舉行超過50年，表揚咗超過423位嚟自不同行業及界別嘅傑出青年。去年當選十大傑青嘅港隊隊長葉鴻輝（圖中）昨日亦出席活動啟動禮，補領獎座。佢坦言獲獎係社會對佢嘅肯定，未來會繼續發揮力量，推動香港足球進步、成長。

　　十大傑青選舉今年以「睿見耀光．匯傑領航」為主題，寓意因為相信，所以看見，期望每個值得被看見的故事，都有着推動社會前行的力量，讓傑青們繼續以生命影響生命。去年未能出席頒獎禮嘅葉鴻輝話，好高興能夠獲獎，形容呢個獎項係對佢職業生涯、以及來自社會嘅一份肯定，並感謝足總提名及歷年來教練、球迷嘅支持。佢相信獎項可以告訴更多年輕球員：「你有付出或者對足球有貢獻的時候，外界是會看到的」，又說獎項能夠告訴社會不同界別人士，雖然「一個人很渺小」，但影響力可以很大，期望未來繼續在足球界發揮力量，推動香港足球進步、成長。

KellyChu

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