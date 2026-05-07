KellyChu - 提子繪本入校園 糖妹講故事教小朋友防騙 | Executive日記

小朋友最喜歡的「提子」又有新搞作！一直走進校園和社區、陪伴兒童學習防騙意識的提子，今年再次突破傳統，聯乘經典童話推出全新幼兒繪本套裝《提子與您穿越童話》，將安全知識和品德教育融入生動故事，爸爸媽媽可以和子女親子共讀，學校老師亦可於課堂使用。



一套4冊 童話故事學識誠實不貪心



整套繪本圖文並茂，將防騙、安全、誠實等價值觀融入3個經典童話。《小紅帽與糖果屋》教小朋友在公眾場所不要擅自離開家人，走失時要冷靜向穿制服的人士求助；《小琳與提子公園》帶出誠實不貪心的訊息，教孩子面對誘惑要堅守原則；《國王與提子大臣》鼓勵孩子識破騙局，不盲目跟從他人。



套裝還特別收錄親子互動遊戲書，透過找不同、數物件等趣味遊戲，掃描二維碼更可播放原創兒歌，讓小朋友跟着音樂跳舞，邊玩邊學。



走訪6間幼稚園 大提子現身讀書會



為推廣這套繪本，藝人糖妹早前與小萌警合作拍片分享故事，更於本月5日至7日走訪港、九、新界6間幼稚園舉辦讀書會。糖妹與大提子人偶一同培訓「防騙小偵探」，現場設有互動問答環節。參加的小朋友不但獲贈繪本套裝，答對問題更得到提子精美禮品。現場氣氛非常熱烈，小朋友爭住同大提子合影，滿載而歸！



免費體驗多渠道 繼續守護小朋友成長



提子始終堅持走進校園、守護孩子的初心。警隊已於3月30日在各大社交平台推出有獎問答遊戲，首批100名參加者已免費獲贈繪本套裝。未趕上的市民可以留意警隊社交平台之後的活動，亦可透過提子專頁瀏覽網上揭頁版，或到公共圖書館借閱實體繪本。



提子會繼續以寓教於樂的方式，將安全意識和美好品德傳遞給每位小朋友，與孩子平安快樂成長！



KellyChu



全新幼兒繪本套裝《提子與您穿越童話》一套4冊。