林靜 - 動人的首飾 | 紅棉樹下

香港故宮文化博物館的「琳瑯」展，從埃及公主的假髮環，到卡地亞的鑽石胸針，四千年的璀璨在你眼前一字排開。展廳裏有一個房間索性被布置成「黃金屋」，金色壁紙、馬賽克地板，人走進去，身影也鍍上了光。帝王將相、貴族名媛，從冠冕到足履，無不以巨幅金飾昭示權威與身份。那些精緻絕倫的點翠、琺瑯、鏤空雕刻，每一件都在對你說：看看我，記住我。



看展的人很容易被這種光芒說服。珠寶從來不止是裝飾，它是一套古老的語言系統。黃金代表神聖，寶石隱喻權力，特定圖案寄託着愛欲、永生與復活的渴望。埃及人讓甲蟲形護身符陪伴木乃伊，相信它能帶來日出般的重生；拜占庭的項鏈既是飾物，也是信仰的宣言，向神明祈求庇佑。珠寶是穿戴者與世界對話的方式，一種不必開口就能宣告「我是誰」的媒介。



一路看下來，珠光寶氣，價值連城，眼睛幾乎要被寵壞。然後，我遇見它。



來自馬里桑海人的一件飾物，用蜂蠟與稻草紮成，色澤暗啞，造型樸拙。它被安置在燈光柔和的展櫃裏，周圍沒有金箔，沒有寶石折射出來的火彩，甚至安靜得有些落寞。可不知為何，在那個黃金屋裏看過的一切奢華，竟比不上這一件小小的、不起眼的稻草飾物更讓人駐足。



我站在它面前想了很久。桑海人用雙手搓揉這些大地上最廉價的材料，蜂蠟取自蜂巢，稻草長自泥土，他們沒有金礦，沒有來自遠方的寶石，卻同樣渴望在身體上留下印記，渴望被注視，渴望與某種更大的存在連結。那暗啞的飾物裏，有信仰，有審美，有對「成為一個人」最根本的追求。



引人注目，從來不止有一種方式。你可以用純金冠冕震懾四方，也可以用稻草與蜂蠟，安靜地訴說另一種力量。



珠寶展看到最後，真正讓人思索的，不是哪一件最貴重、最華美，而是：當你卸下所有外物，你還憑藉甚麼，成為一個奪目的人，甚至－－一個更好的人？那稻草飾物沒有給我答案，卻一直在我心裏，像一盞微弱的、卻始終不滅的燭火。



林靜