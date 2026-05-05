曾安業 - 港山水魅力被低估 | 安業興邦

作為一名土生土長、曾留學海外的香港70後，我常常為香港一項特質感到驚歎，那就是——現代繁華與碧海青山僅在咫尺之間的獨特城市結構。這種極高的「空間效率」，是香港在物理限制下淬煉出的獨有美學。



在外國一線城市，居民對「山海」的定義，往往伴隨着長途跋涉。譬如英國的倫敦，若想逃離都市喧囂去尋找真正的山嶺水色，居民往往要搭車數小時前往湖區（Lake District），單是交通往返已耗掉大半個周末。在美國紐約，曼哈頓的精英若想擁抱大自然，亦往往要驅車3、4個小時前往哈德遜河谷或長島盡頭，面對的是漫長的州際公路擁堵。自然之美固然壯闊，卻被距離所稀釋。



相比之下，香港可謂得天獨厚。在中環的5星級酒店享用過精緻下午茶後，只需一句鐘的車程，便能站在龍脊之上，俯瞰南中國海的湛藍；在金鐘高級商場「血拼」完，乘船往長洲或南丫島同樣不需一個小時，便能換上人字拖鞋，走在海風與鹹味之間。甚至從繁忙的九龍塘，只需半小時車程，便能走入城門水塘的林蔭幽谷，聽水聲而忘人聲。香港人習以為常的消閒方式，對許多外國大城市居民來說，近乎是一種奢侈，甚至是難以複製的「都市奇蹟」。



外國城市須長途跋涉



而且，香港山水既「近」又美，還聞名遐邇。以「香港三大尖」之一的西貢蚺蛇尖為例，在許多日本行山客眼中，其地位堪可媲美富士山。這個山勢蜿蜒的險峰勝地，讓他們驚覺原來香港除了擁有金融街和優良港口，還擁有山海相連的壯麗風光。藏在都市繁華的秀麗山海，成為外面世界認識香港、愛上香港的門戶。



特區政府近年亦開始意識到香港山水的魅力所在，提出拓展西貢「後花園」、開發「四山」旅遊等。這些計劃都是好的，但如果要將這個天然寶藏的潛藏價值發揮到極致，我們除了推動旅遊，還可提升到「香港品牌」的高度和角度來推廣，若能精心包裝和宣傳，相信將可成為「說好香港故事」新篇章。



試想像一下，南韓女子天團BLACKPINK4位成員，來個「香港一小時兩世界」（ONE DAY‧TWO WORLDS）挑戰，這頭還在中環的時尚大型購物商場建築群中穿梭，成功搜購某件目標精品，瞬間便置身淺水灣的沙灘，在清風中踢着碧波浪花——這些「轉身即是山海」的神奇畫面，豈只是社交平台上的流量密碼，更是向全球打出的香港名片。



倘若掀起熱潮，香港市民紛紛效法，更是重新認識這個美麗家園的最佳切入點。香港不僅是購物天堂，更是全球最易親近靈山秀水的國際都會之一，如果這個招牌打響，所帶來的長遠利益，絕不止於吸引遊客。



曾安業