楊崢 - 巴西首座米芝蓮三星 Tuju重塑南美高端餐飲版圖 | 崢活當下

在南美洲最具活力與多元文化交織的城市聖保羅，高端餐飲從來不止是味覺享受，更是一場融合建築、美學與哲學的沉浸式體驗。位於Jardim Paulistano靜謐街區的Tuju，正是這場當代美食革命的核心象徵。隨着2026年榮登米芝蓮三星殿堂，它不僅改寫了巴西餐飲史，更讓整個拉丁美洲首次站上全球頂級餐飲的最高舞台。



餐廳坐落於一幢三層高建築中，從1樓迎賓與開胃小點開始，穿越酒窖與中庭花園，逐步引領客人進入核心用餐區。2樓環繞開放式廚房設置了疏落有致的座席，賓客可近距離觀察廚師團隊的精準操作；而3樓則是視野開闊的酒吧空間，為整場晚宴畫下餘韻悠長的句點。這樣以建築為餐桌，三層空間的儀式感旅程動線設計，讓用餐成為一段敘事旅程。每一層空間都承載着不同的情緒轉換——從期待、驚喜到沉思，形成完整的感官弧線。



Tuju的靈魂人物，是創辦人兼主廚Ivan Ralston，出生於餐飲世家，自小浸潤於食材與風味的世界。他早年遠赴波士頓名校學習爵士音樂，之後才轉向料理領域。曾在西班牙與拉丁美洲的多間國際頂級餐廳與重要廚房體系中歷練，最終建立起理性與感性兼具的烹飪語言，並於2014年創立Tuju。他的料理哲學可歸納為三個關鍵詞：季節、研究、土地。他強調以巴西當地食材為核心，透過現代技術重新詮釋風味，同時建立專門的研究中心，尋找符合倫理與永續原則的小型生產者。Tuju最具辨識度的，並非單一道招牌菜，而是一整套風格鮮明的創作語彙。首先在地食材的高級轉譯：餐廳大量使用聖保羅小型農戶提供的當季食材，將傳統元素轉化為精緻料理。其次是將植物性與非常規食材如花朵、葉片及熱帶植物被提升至主角地位，挑戰高端餐飲對「奢華」的既定印象。最後也是最重要的一環，對永續與倫理供應鏈的承諾：從雨水回收、堆肥系統到公平採購，Tuju將環保理念全面融入營運。這些元素交織出一種既前衛又深植土地的風格，使其在全球高端餐飲體系中獨樹一幟。



Tuju的菜單會根據巴西東南部的大自然規律分為：「濕度、降雨、強風與乾旱」。Ralston以自然現象作為靈感來源，打造每一季的品嘗菜單。這種將氣候轉譯為味覺語言的方式，使每一道料理都帶有時間的痕跡。其中如棕櫚芯與煙燻南瓜搭配白咖哩，呈現熱帶植物的柔和與層次。而牡蠣佐辣味發酵西瓜莎莎醬、小黃瓜及鹽生植物，透過海洋鹹香與礦物感形成對比；藍龍蝦與鵝肝等高級食材，也被重新置入巴西風土脈絡中。此外，餐廳擁有超過數百種可食用植物的自家花園，從花朵、葉片至少見的本土農作物，皆成為菜單的一部分。這已超越單純料理，而是一種對「何謂食材價值」的重新定義。



長久以來，Tuju早已是巴西最受矚目的餐廳之一，穩定維持米芝蓮二星評價。然而，2026年的突破，使其正式躍升為三星餐廳，與另一間聖保羅餐廳Evvai共同寫下歷史——拉丁美洲首次出現米芝蓮三星。米芝蓮指南形容其為「值得專程造訪的目的地」，這不僅是對料理品質的肯定，更是對整體的體驗——包括服務、創意與一致性的全面認可。Tuju在國際榜單中也表現亮眼，不單止多次入選拉丁美洲50最佳餐廳，去年排名第8位並被評選為巴西最佳餐廳；在2024年曾榮獲Gin Mare最佳服務獎，多項國際評鑑也持續給予高度評價。



在全球高端餐飲版圖中，Tuju的崛起象徵着一種重要轉變——從歐洲中心走向多元文化並存的未來。主廚Ivan Ralston以科學與詩意交織的方式，將巴西的氣候、土地與文化轉化為餐桌上的語言。當三星光環照亮南半球，Tuju也提醒着世界：真正的頂級餐飲，不在於模仿既有標準，而在於重新定義它。



楊崢

內庭區是整個用餐體驗的第一站，設計風格充滿自然氣息與現代美感。

擁有深厚音樂底蘊的跨界藝術家，Tuju創辦兼主理人Ivan Ralston。

將Tuju從一間地方高級餐廳推向世界巔峰米芝蓮三星地位，被譽為大腦與靈魂的夫妻拍檔Ivan Ralston（右）與Katherina Cordás（中）。

「濕度」季節主題的標誌性開胃菜，肥美瑩潤，清爽可口的牡蠣、發酵西瓜莎莎醬、小黃瓜與鹽生植物。

Tuju最具代表性的視覺效果創作之一，將巴西在地食材與極致工藝結合的編織棕櫚心與煙燻南瓜泥配白咖喱醬汁。

完美詮釋大地與海洋對話的經典之作，將最平凡卻如紅寶石般的牛排番茄淋上濃縮煙燻茄子汁與南大西洋鯷魚作點綴，酸、甜、鹹、鮮的極致組合。