楊崢 - 巴西首座米芝蓮三星 Tuju重塑南美高端餐飲版圖 | 崢活當下
在南美洲最具活力與多元文化交織的城市聖保羅，高端餐飲從來不止是味覺享受，更是一場融合建築、美學與哲學的沉浸式體驗。位於Jardim Paulistano靜謐街區的Tuju，正是這場當代美食革命的核心象徵。隨着2026年榮登米芝蓮三星殿堂，它不僅改寫了巴西餐飲史，更讓整個拉丁美洲首次站上全球頂級餐飲的最高舞台。
餐廳坐落於一幢三層高建築中，從1樓迎賓與開胃小點開始，穿越酒窖與中庭花園，逐步引領客人進入核心用餐區。2樓環繞開放式廚房設置了疏落有致的座席，賓客可近距離觀察廚師團隊的精準操作；而3樓則是視野開闊的酒吧空間，為整場晚宴畫下餘韻悠長的句點。這樣以建築為餐桌，三層空間的儀式感旅程動線設計，讓用餐成為一段敘事旅程。每一層空間都承載着不同的情緒轉換——從期待、驚喜到沉思，形成完整的感官弧線。
Tuju的靈魂人物，是創辦人兼主廚Ivan Ralston，出生於餐飲世家，自小浸潤於食材與風味的世界。他早年遠赴波士頓名校學習爵士音樂，之後才轉向料理領域。曾在西班牙與拉丁美洲的多間國際頂級餐廳與重要廚房體系中歷練，最終建立起理性與感性兼具的烹飪語言，並於2014年創立Tuju。他的料理哲學可歸納為三個關鍵詞：季節、研究、土地。他強調以巴西當地食材為核心，透過現代技術重新詮釋風味，同時建立專門的研究中心，尋找符合倫理與永續原則的小型生產者。Tuju最具辨識度的，並非單一道招牌菜，而是一整套風格鮮明的創作語彙。首先在地食材的高級轉譯：餐廳大量使用聖保羅小型農戶提供的當季食材，將傳統元素轉化為精緻料理。其次是將植物性與非常規食材如花朵、葉片及熱帶植物被提升至主角地位，挑戰高端餐飲對「奢華」的既定印象。最後也是最重要的一環，對永續與倫理供應鏈的承諾：從雨水回收、堆肥系統到公平採購，Tuju將環保理念全面融入營運。這些元素交織出一種既前衛又深植土地的風格，使其在全球高端餐飲體系中獨樹一幟。
Tuju的菜單會根據巴西東南部的大自然規律分為：「濕度、降雨、強風與乾旱」。Ralston以自然現象作為靈感來源，打造每一季的品嘗菜單。這種將氣候轉譯為味覺語言的方式，使每一道料理都帶有時間的痕跡。其中如棕櫚芯與煙燻南瓜搭配白咖哩，呈現熱帶植物的柔和與層次。而牡蠣佐辣味發酵西瓜莎莎醬、小黃瓜及鹽生植物，透過海洋鹹香與礦物感形成對比；藍龍蝦與鵝肝等高級食材，也被重新置入巴西風土脈絡中。此外，餐廳擁有超過數百種可食用植物的自家花園，從花朵、葉片至少見的本土農作物，皆成為菜單的一部分。這已超越單純料理，而是一種對「何謂食材價值」的重新定義。
長久以來，Tuju早已是巴西最受矚目的餐廳之一，穩定維持米芝蓮二星評價。然而，2026年的突破，使其正式躍升為三星餐廳，與另一間聖保羅餐廳Evvai共同寫下歷史——拉丁美洲首次出現米芝蓮三星。米芝蓮指南形容其為「值得專程造訪的目的地」，這不僅是對料理品質的肯定，更是對整體的體驗——包括服務、創意與一致性的全面認可。Tuju在國際榜單中也表現亮眼，不單止多次入選拉丁美洲50最佳餐廳，去年排名第8位並被評選為巴西最佳餐廳；在2024年曾榮獲Gin Mare最佳服務獎，多項國際評鑑也持續給予高度評價。
在全球高端餐飲版圖中，Tuju的崛起象徵着一種重要轉變——從歐洲中心走向多元文化並存的未來。主廚Ivan Ralston以科學與詩意交織的方式，將巴西的氣候、土地與文化轉化為餐桌上的語言。當三星光環照亮南半球，Tuju也提醒着世界：真正的頂級餐飲，不在於模仿既有標準，而在於重新定義它。
楊崢