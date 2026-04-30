潘雄威 - 噴砂 | 乳齒童時

一般人對洗牙的理解是去漬除污將牙齒洗乾淨，就好像洗手和洗衫一樣。洗牙的程序多數是用超聲波洗牙機，將牙面的石牙和厚厚的牙菌膜清除，然後用幼沙粉膏將牙面拋光。有些情況因牙齒擁擠或牙面凹凸不平，污漬不能完全清除，以上的兩個程序若使用不當，會對牙齒表面造成不同程度的的磨損，亦可能帶來牙齒敏感。



超聲波洗牙機及拋光轉頭都是將工具直接接觸牙面，用物理性的磨擦清洗，如果用不得其法，對牙齒或許會造成傷害，甚至留下肉眼看不到的花痕。



有另一種無接觸的清潔方法，將微細的砂粒高速高壓噴射到牙面上，將牙漬污垢清走，一般稱之為噴砂。



微小的砂粒能夠深入窩溝、牙縫甚至牙周袋，而這些地方往往是牙線和牙刷難以觸及的地方，連超聲波洗牙機及拋光膠擦也清洗不到。



噴砂對病人來說比洗牙機和拋光轉頭舒服，沒有金屬振動或刮擦，對牙齒敏感的患者來說，更加舒適；比較傳統方法所需時間短；對植牙、瓷片和矯正托槽都非常溫和；而且能清洗又窄又深的罅隙，不僅去除牙漬，還能徹底清除牙菌膜。



這技術有不同的選擇，噴出來的「砂」多數是合成乾砂，常用的有梳打粉；及水溶砂，例如糖醇erythritol。比較少用的有氣化砂，例如會氣化而不殘留的乾冰砂，磨擦力強的金屬圓砂和玻璃珠砂。



用超聲波洗牙機震散牙石，用拋光轉頭磨走厚漬及用噴砂清除污垢，各有其用處，但不是每一個病人都合適。下次你去洗牙，不防與你的牙科醫生了解多一些！



潘雄威