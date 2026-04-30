楊立門 - 印象更新 | 慢活時代

很長一段時間沒去日本了，一來態度上響應一下國家的忠告，二來日本這國家對我已沒太多新鮮感，但親友召集之下，我在復活節假期去了一次大阪和京都賞櫻，也可順道更新一下對日本的認知。得到的第一個印象，是入境程序簡化了不少，只要出發前做好網上入境申報，在機場掃碼便可過關，紙本表格也照收，因此以前在旺季大排長龍的情況已不復見。同行友人預訂了七人車，有面向中國遊客的服務，由中國籍的司機把車開到機場交收，並以國語作講解。所以整個到埗的安排，算是很順利。



我的第一個印象，是日本的整體模樣變化不大，遊客區依然是人頭湧湧，網紅商店仍然爆滿，但和以前最大的分別，是內地遊客減了一半有多，取而代之的是大量西方和東南亞遊客，在京都幾乎充斥每個角落。我留意到的另一個景象，是街上已看不到有豪華型號的私家車，歐洲的高檔品牌房車基本上已絕跡（全程只遇見過一部平治），相信這與日本的經濟低迷和日圓疲弱不無關係。



恒常不變的，還有超低的物價。記得三十多年前在街頭自動販賣機買罐裝飲品約110日圓，今天也只是120日圓。聽說當地通脹已很嚴重，但拿着港元消費，則覺得甚麼都打了折扣，在大阪木津魚市場吃一個鋪滿厚切「拖羅」的壽司飯也不過百多港元。近期原油短缺，日本的車用汽油價格已飈升，但折合港元售價是每公升十港元，是香港的三分一，對我們這些捱慣「世一」貴油的香港人來說，簡直難以置信。



前資深公務員

現任時事評論員

音樂人

楊立門