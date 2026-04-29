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陸蕙華 - 控糖新角度 | 營爆生活

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陸蕙華
4小時前
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生活 專欄
內容

　　美國糖尿病協會（ADA）《2026年糖尿病醫療照護標準》（Standards of Care in Diabetes—2026）為全年的臨床治療與衞教確立了明確方向，當中的飲食管理原則與我們的生活息息相關。

　　控糖並不等同於盲目地戒飯或戒水果，更科學且具實證的方法是掌握「碳水化合物計數（Carb Counting）」與分量轉換。除了留意正餐，隱藏在甜醬、茄汁與芡粉中的碳水來源同樣不容忽視。此外，調整進食順序——先吃蔬菜，接着是蛋白質，最後才是澱粉——有助於平穩餐後血糖波動，是目前臨床上推崇的簡易實踐方式。

　　在體重管理方面，本年度醫療照護標準強調其與血糖管理同等重要，均為治療的首要目標。臨床數據顯示，對於過重人士來說，減輕初始體重的5%至7%，對於改善胰島素敏感度及心血管風險因素已有顯著的正面幫助。若能持續達成10%以上的體重減輕，通常能帶來更深遠的臨床獲益，包括代謝指標的顯著改善及更佳的長期預後。由於每個人的身體反應不同，建立長期穩定的健康模式是臨床治療的核心。

　　隨着監測技術的普及，現在更能透過「目標範圍內時間（TIR）」與連續血糖監測儀（CGM）精準解讀身體規律。標準建議患者在確診初期即可考慮使用CGM，這能幫助直觀地觀察食物對自身血糖的即時影響，減少臨床管理中的盲目嘗試。

　　控糖是一項長期管理，極端的飲食限制往往會導致營養不均與肌肉流失，甚至增加低血糖風險及心理壓力。作為註冊營養師，我們的工作是將這些臨床標準轉化為個人化的「醫學營養治療（MNT）」方案。在專業指引下，可以在科學證據與生活質素之間取得平衡，使控糖管理更具持續性。如有任何疑問，請諮詢您的醫生及註冊營養師。

陸蕙華

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