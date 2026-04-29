李居明 - 繼特朗普後再挑戰 《粵劇觀世音》 | 李居明大師會客室

繼《粵劇特朗普》之後，這是我又一次挑戰難度之作。因為《粵劇觀世音》的主題是：人怎樣用愛來制止戰爭、導人向善。其實特朗普總統是最應該來看《粵劇觀世音》的，他會明白，他引發的戰爭殺害了多少人，令多少家庭破碎，讓母親失去兒子，妻子失去丈夫，孩子失去父親！



我沒有用傳統手法寫觀音的「神通」，觀音由頭到尾是用「愛」去渡人！如何渡滿手血腥的愛人韋護？就是那首《戒殺詩》：「世間殺戮最悲悽，毀人家暖恨長埋，子在窩中期親在，母在家中望子歸」。韋護殺人如斬瓜切菜，最後要承受的因果，就是用刀斬下自己最愛之人的手，這是對他最大的懲罰。這種衝突性可以看到原來粵劇有這麼高的深度和層次。



同時，這段戲也是寫觀音如何用肉身渡父皇，既然父皇要用自己的肉身治病，便欣然受刑，挖眼斷臂以報父母恩。這段戲雅琪用粵劇的水袖功架表達韋護如何把觀音的手斬下來，只是那場戲已經值回票價。藍天佑和鄭雅琪功架及唱腔十分出色，為目今粵劇界最有實力的生力軍。



觀音如何度九尾狐？她告訴九尾狐：你想成人，卻殺戮吸血，做人第一課是「人之初，性本善」，如果你性不善，何以為人呢？本劇的內容有深度，高潮迭起，很少粵劇令人看到蕩氣迴腸，在追看劇情。此劇口碑轟傳，為近年難得一見的戲寶，值得向觀眾推薦。



愛是可以化解戰爭、帶來和平，這套戲將這個意念表達無遺，並且是通過一套粵劇去表達，通過好聽的歌曲、奇情有吸引力的劇情表達出深遠意義，是一套難能可貴的藝術作品，由頭到尾是沒悶場。鼓勵大家來看這部有極高藝術觀賞性的粵劇。6月9日至10日請入場欣賞不一樣的《粵劇觀世音》。



香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。

李居明