KellyChu - 喜吃燒肉炸物易爆痘聲沙 女神Sophie擊退熱氣有秘訣 | Executive日記

香港天氣長期酷熱又潮濕，好易積聚濕熱毒，熱毒隨時大爆發。女神Sophie葉蒨文皮膚狀態一向很好，看似不受痘痘等肌膚問題困擾，但佢自爆其實自己不時都會受熱氣問題困擾，皆因佢鍾意食燒肉、炸物，容易爆痘、口臭、躁底兼聲沙。咁到底Sophie係用咗咩魔法擊退熱毒？



Sophie分享自己keep住靚樣其中一個秘技就係用維特健靈嘅「涼火清」。該產品正係針對調理熱毒體質嘅保健品，幫助解決因熱毒造成嘅常見問題，如頑固痘痘、燥熱忟憎、口氣等。Sophie話：「我自己親身體驗『涼火清』功效，日日食覺得個人無咁燥熱之外，有次覺得熱氣牙肉唔舒服，嗰晚立即食咗2粒，第二朝紓緩咗好多！」



Sophie現更成為星級用家，現身維特健靈「涼火清」全新廣告。96%用家實證「涼火清」有效改善熱毒上火，配方天然又唔會寒涼傷身，適合容易積聚熱毒嘅香港都市人作為長期清熱調理保健品。



KellyChu