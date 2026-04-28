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林靜 - 最後的天堂 | 紅棉樹下

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林靜
8小時前
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生活 專欄
內容

　　由德國唱片公司Winter & Winter出版一張絕版專輯《El último paraíso》－－「最後的天堂」，這名字聽來帶點悲壯，彷彿天堂將要關門。然而細聽之下，才發覺這「天堂」不在別處，就在古巴，就在夏灣拿那些破舊卻明亮的街角。

　　古巴，一個長期遭受制裁的國度。物資匱乏，樓房斑駁，人民赤貧如洗。若以世俗標準衡量，那裏離天堂何止十萬八千里。可是這張專輯錄下的，卻是孩童在教室裏的嬉笑與歌謠，街頭吉他手撥動的動人弦音，歌者發自內心的求愛之歌。那些旋律悠然自得，彷彿世間任何珍寶，都換不來那一刻的自在與歡愉。

　　聽着聽着，忽然明白：當你一無所求，天地便盡歸於你。古巴人沒有太多，卻也沒有太少。他們有陽光、有音樂、有舞蹈、有彼此。制裁可以封鎖物資，卻封鎖不了靈魂的歌唱。這張專輯之所以珍貴，正因為它不止是錄音，更是一場沉浸式的行走－－混入了街頭環境音，老舊引擎聲、遠處笑語、微風穿過廊柱。你彷彿真的走在夏灣拿的石板路上，音符從敞開的木窗飄出來，與熱帶空氣纏繞。

　　然而，世界並不太平。戰火從烏克蘭到加沙，從蘇丹到緬甸，從未熄滅。古巴也長年面對威嚇與封鎖，但這個島國依然熱情地活着，依然在街頭豪邁地唱出對生命的嚮往。那歌聲不是不知道苦難，而是選擇不被苦難定義。

　　我常想，終有一天要遠赴夏灣拿，遊走在殖民時期的古建築之間，聽古董汽車隆隆駛過的引擎聲，也聽古巴人在黃昏時份即興彈起結他，唱一首關於愛與等待的歌。那時候，但願世界真的和平，不再有轟炸，不再有圍堵。「最後的天堂」也許不止一個。每一個能讓人放下恐懼、聽見心跳的地方，都是天堂。

林靜

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2026-04-25 02:00 HKT
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