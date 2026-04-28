李純恩 - 山羊 | 好好過日子

看人徒手攀岩，驚心動魄。徒手攀岩是極限運動，一面懸崖峭壁，不靠任何工具往上攀登，性命都在十根手指上，手指只要勾住一個點，即可帶起全身，反之，粉身碎骨。因此在替他們倒抽涼氣的時候，也好奇人類的十根手指可以練出如此功夫。



若是看山羊攀登峭壁，那就更加神奇。山壁再陡峭，山羊也能從容不迫，不跑不跳，只管一步步往上走去。



山壁上任何一個小小的突出點，或者極細的一道石縫，都是山羊的落腳處，一面山壁在牠們腳下，處處是路，貼壁而行，如履平地。有時候突然跟山中的猛獸相遇，牠們就在峭壁上奔跑，跑得也如履平地，兇猛如雪豹也沒這等本事，到口的獵物往往就這樣溜走了。



十年前我常常去川西的大山裏旅行拍照，每次進山都會找當地山民做嚮導。山區三四千米高處，許多地方在我眼中根本看不見路，但在山民眼中卻處處是路。有時走到山邊，往下看又陡又禿，我以為除了跳下去，已無他法。但嚮導只要往山邊一站，馬上就會找到落腳處，起步就往下走去。跟着他們的腳步，果然會走出之前看不到的一條「路」。順「路」而行，便跟着下了山。山中也有些繞着山開的山路，但有時山民嫌繞路，就讓我騎馬沿路走，他們只管在山坡上直上直下，等我到了目的地，他們早就坐着歇息了好一陣子。



那時候，就覺得自己好像是在跟山羊同行。我把這個感覺告訴他們，他們並不以為這是一種本事，反而笑我大驚小怪。



李純恩