Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 山羊 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
8小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　看人徒手攀岩，驚心動魄。徒手攀岩是極限運動，一面懸崖峭壁，不靠任何工具往上攀登，性命都在十根手指上，手指只要勾住一個點，即可帶起全身，反之，粉身碎骨。因此在替他們倒抽涼氣的時候，也好奇人類的十根手指可以練出如此功夫。

　　若是看山羊攀登峭壁，那就更加神奇。山壁再陡峭，山羊也能從容不迫，不跑不跳，只管一步步往上走去。

　　山壁上任何一個小小的突出點，或者極細的一道石縫，都是山羊的落腳處，一面山壁在牠們腳下，處處是路，貼壁而行，如履平地。有時候突然跟山中的猛獸相遇，牠們就在峭壁上奔跑，跑得也如履平地，兇猛如雪豹也沒這等本事，到口的獵物往往就這樣溜走了。

　　十年前我常常去川西的大山裏旅行拍照，每次進山都會找當地山民做嚮導。山區三四千米高處，許多地方在我眼中根本看不見路，但在山民眼中卻處處是路。有時走到山邊，往下看又陡又禿，我以為除了跳下去，已無他法。但嚮導只要往山邊一站，馬上就會找到落腳處，起步就往下走去。跟着他們的腳步，果然會走出之前看不到的一條「路」。順「路」而行，便跟着下了山。山中也有些繞着山開的山路，但有時山民嫌繞路，就讓我騎馬沿路走，他們只管在山坡上直上直下，等我到了目的地，他們早就坐着歇息了好一陣子。

　　那時候，就覺得自己好像是在跟山羊同行。我把這個感覺告訴他們，他們並不以為這是一種本事，反而笑我大驚小怪。

李純恩

最Hit
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
《寒戰1994》首映9大影帝行紅地毯  周潤發拖發嫂咀爆鄭裕玲  梁家輝傳承劉俊謙  郭富城笑爆全場
影視圈
12小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
21小時前
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
港鐵來回落馬洲即減$6！八達通/樂悠咭一連6個月適用 深圳地鐵新增3個優惠站
旅遊
18小時前
科研實踐化繁為簡 理大及扶康會共建亞洲首個共融創新中心 殘疾人士變身自家品牌研發者
創科資訊
10小時前
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
鄭欣宜激瘦傳出戰《歌手2026》正式復工 曾傳大肚秘婚停工3年 已繼承沈殿霞6千萬遺產？
影視圈
18小時前
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電。
新皇崗口岸聯檢大樓正式通電 投運在即5分鐘完成通關
即時中國
12小時前
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
麗晶花園「請人難」聘外勞保安 業主反應大 法團：相對年輕、廣東話對答如流
樓市動向
19小時前
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
街市買平價游水魚驚變「白眼魚」 港女怒控換魚 眼利網民卻揭「駭人真相」：根本不是死魚！｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星島申訴王｜信用卡綁定成中招來源？ 港男網購平台帳戶被盜用狂碌信用卡購物
申訴熱話
2小時前
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
ViuTV 2026四大劇集逐套數  視后劇帝聯手＋銀河映像品質保證  題材卡士夠破格
影視圈
12小時前
更多文章
李純恩 - 家有壁虎 | 好好過日子
　　去年夏天，家裏來了一隻壁虎。晚上坐在廳裏看電視，就會見牠從窗邊冷氣機的角落爬出來。牠應該是躲在冷氣機和牆壁的縫隙裏，所以即使門窗緊閉牠也會爬進爬出，然後貼着牆，迅速爬到電視機後面，呆一會，又迅速竄出，往廚房而去。 　　見慣了也就習以為常，反正壁虎也不是害蟲，弄不好還幫我吃掉幾隻蚊子，便由得牠自由出入。後來天冷了，也就沒再見牠出現。前兩天，依然是在晚上看電視的時候，又見一隻壁虎在同樣位置爬
2026-04-27 02:00 HKT
好好過日子