KellyChu - 「將軍漢堡」聯古天樂宣萱甜蜜回歸 | Executive日記

小妹昨日拎起《頭條日報》好驚喜，見到頭版廣告係古天樂同宣萱相擁嘅照片，超級浪漫！呢對螢幕情侶可以話係本港影視經典，多年來合作無間。佢哋舊年宣傳電影《尋秦記》已吸納大批情侶粉絲，今次攜手香港麥當勞呈獻年度經典「將軍漢堡」系列，同時乘勢推出首支合唱歌《無時空之戀》，於MV中上演咗時隔20多年嘅kiss畫面，令粉絲大呼：「世紀之吻」，可謂將經典滋味昇華為一段橫跨古今嘅浪漫史詩！



將軍漢堡系列包括玉子將軍漢堡、將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡，即日起已正式回歸。延續浪漫故事主題，麥當勞今次強勢聯乘最甜蜜CP古天樂及宣萱，全新推出二人首支合唱歌《無時空之戀》。二人分別飾演驍勇善戰嘅將軍與溫婉動人嘅玉子，並有林峯驚喜客串登場。



MV以微電影形式呈現，講述古天樂與宣萱演繹一段穿越時空的隔世情緣，從古代將軍與戀人生離死別，到現代嘅久別重逢，情感鋪陳極致。其中高潮位莫過於古天樂與宣萱重遇後，在澎湃情感驅使下相擁激吻，充滿張力，讓粉絲睇到面紅心跳。MV首播後大量網民表示：「佢哋上次kiss已經係20年+之前」、「導演知道我哋想睇乜」、「我睇到喊，好感動」、「簡直是世紀之吻」等。



為配合推廣，麥當勞App亦推出兩輪共9款限量珍藏卡。第一輪（共5款）即日起隨指定套餐隨機派發，款式包括古天樂及宣萱以古裝造型登場嘅深情合照，以及古天樂、宣萱及林峯三人組合卡等，細膩重現跨越時空嘅動人瞬間，極具收藏價值。



KellyChu