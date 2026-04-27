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張諾 - 城市香氣紀念冊 | 任意行

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張諾
1小時前
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生活 專欄
內容

　　經常去深水埗香港設計中心，細味香港年輕人的創意。有年輕人致力發掘這座城市裏的芬芳氣味。CitiScent這個誕生於疫情歲月的本地香水品牌，不追逐國際大潮流，反而選擇駐足凝望自己的小城，將香的四季流轉、煙火人間，悉數封存入瓶。

　　創辦人談及品牌緣起，竟是源於朋友身在異鄉對一碗紅磡茶餐廳紅豆冰的深切思念。這個小故事讓我想起法國大文豪普魯斯特筆下那塊浸了茶水的小瑪德萊娜蛋糕－－嗅覺從來是最忠實的時光機，它能越過千山萬水，將我們瞬間拋回某個特定的時空節點。而CitiScent所做的，便是為這座瞬息萬變的城市，建立一座可以隨身攜帶的氣味檔案館。

　　翻閱他們的香氣目錄，彷彿在讀一部香港的風物誌。「春天」的香水名為《茉莉香片》，靈感取自張愛玲筆下那段著名的開場白：「我給您沏的這一壺茉莉香片，也許是太苦了一點。」微苦的茶香中，隱約浮現的是童年跟隨長輩上茶樓的清晨，是蒸籠掀開時的白霧氤氳，是那個張愛玲口中「華美但是悲哀」的香港傳奇。「夏天」是葡萄柚與榕果的清澀交響，讓人想起盛夏街頭，熟透的果實從樹上悄然墜落，砸在行人道上的悶響，那是滿城綠蔭下最不經意的夏日詩篇。「秋天」，元朗大棠的楓香林成了主角，乾燥紅葉在風中沙沙作響的氣味，被巧妙地捕捉，彷彿能聽見大自然謝幕時觀眾的掌聲。而「冬天」，竟是一縷廟宇中的檀香青煙，為某個人默默燃起一炷香，信的是超越金錢之外的東西。

　　城市在變，街景在改，賣白蘭花的婆婆或許有一天會消失。但那些曾與我們共度時光的氣味，卻能被小心翼翼地保存下來。一瓶香水，就是一座微型的城市博物館，每次開啟，都是一次回家的旅程。

張諾

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