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林靜 - 咖啡節美食 | 紅棉樹下

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林靜
6小時前
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生活 專欄
內容

　　月初到西九咖啡節，原來除了咖啡外亦有不少美食攤檔，我繞了一圈，竟也嘗遍環球風味。

　　「頂好漢堡俱樂部」（Awesome Burger Club）主打手工漢堡，特意為活動創作的啡糖洋葱和牛漢堡，入口帶微微焦糖苦甜與洋葱鮮味的層次。和牛肉排多汁，配搭芝士與爽脆生菜，油脂與甜香完美融合，有心思。希望他們可以快點開實體店。

　　「EatGoodSpain」專營西班牙食材，將當地風味帶來香港。主理人很健談，他在香港大學畢業後遠赴西班牙，認識了南部農場家族，一拍即合，引入放養黑毛豬製作的火腿，主要在網上發售，亦有其他產品包括芝士、葡萄酒、黑醋和橄欖等。在《美酒佳餚巡禮》也見過這店的蹤影。

　　「Mother of Pizzas」製作手工薄餅與家常意式料理，講究新鮮食材與自家醬汁。現場供應人氣意大利肉丸、醉生夢死番茄濃湯，以及多款特色薄餅。我叫了一份夏威夷薄餅，餅底是意大利南部拿玻里風格，外脆內軟，邊位帶微微炭香。新鮮菠蘿清甜多汁，完全沒有罐頭味，配以煙燻火腿和濃郁芝士，鹹甜平衡得剛剛好。

　　意大利餐廳PANO以14個月的巴馬芝士和黑松露醬配搭意粉，香氣四溢，令人垂涎。

林靜

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