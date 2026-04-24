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李純恩 - 春季時鮮 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
5小時前
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生活 專欄
內容

　　早上起床想喝綠茶，家裏有前些日子杭州朋友送來的明前龍井新茶，沏了一杯，茶香撲鼻，茶味清澈，飲之醒神。據說當年乾隆皇帝到杭州飲龍井茶，起初覺得淡而無味，不以為意，但之後口舌間漸漸滲出回味無窮的茶香茶味，才知道喝到了上品，從此愛上此茶，一日不可少，每天早上起床必先飲一杯，說出恭也特別暢快。由此龍井茶便成了貢品。

　　這些都是你到了杭州茶鄉中一定會聽人說起的故事，也沒人去深究真假，反正龍井茶是真的好喝，並有採摘時間的講究，清明前採的為「明前龍井」，穀雨前採的稱「雨前龍井」，都為龍井中極品，過了時候再採的茶，級數就大大降低了。

　　龍井茶要趁新而飲，尤其是「明前龍井」，更是連價錢都隨時間而變化，新茶最貴，正宗好貨要過萬元人民幣一斤，但隨着時間推移，過了清明節，價錢就會漸次滑落。所以春天到了杭州，若主人家招待你喝一杯當季新茶，便是上賓待遇。於是滿街都賣「明前龍井」，都說是正宗龍井新茶，兩百元一斤的都有，那自然是騙騙遊客的，杭州人是不會買的，更不敢拿來送人的。

　　在江南還有一樣東西的價格也以清明節為界，那就是長江刀魚。刀魚魚肉細滑，極鮮美，江南人視為珍品，若能在初春時節吃到刀魚是一大口腹美事。刀魚魚刺極多，但在清明節前，魚刺是軟的，過了清明節魚刺就變硬了。魚刺變硬也代表這魚開始過時。因此刀魚的價格在清明節前不斷上漲，可賣到數千元一斤。賣到清明是巔峰，然後價格又一天天滑落。

　　刀魚又分江刀和海刀，海刀不如江刀值錢，好此味者說兩者的味道相差太遠，但如今海刀常常給拿來冒充江刀。若怕魚刺，到了這時候就可以吃用刀魚肉做的刀魚餛飩，這也是江南備受推崇的春季美食。上個月在江南一遊，從揚州到無錫、杭州、上海，吃了許多刀魚餛飩，以味道而言，過譽了。這話若給上海人聽見，他們則一定又要說我吃的都是用海刀冒充江刀的貨色了。

李純恩

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