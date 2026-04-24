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何重恩 - 香港流行文化節 | 重中之重

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何重恩
5小時前
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生活 專欄
內容

　　4月香港文化活動豐富多元，涵蓋流行音樂、電影盛事及閱讀推廣。其中，「香港流行文化節2026」以「超乎想像」為主題，呈獻約20個節目及逾120場活動，包括開幕音樂會《夢之深境》及重點節目《ImagineLand》戶外音樂嘉年華。此外，還有香港國際七人欖球賽、UCI世界盃場地單車賽等國際體壇盛事，以及香港迪士尼樂園20周年慶典和香港海洋公園與三麗鷗角色的聯乘活動，為市民和旅客提供豐富選擇。整體而言，4月活動成功推動本地文化消費與旅遊，特別是《ImagineLand》以免費音樂嘉年華形式凝聚社區氛圍，廣受好評。

　　全港戲院日2026定於4月25日舉行，作為「香港流行文化節」的響應活動，當日全港約52間商業戲院的所有場次（包括貴賓院）票價劃一為30元，旨在推廣電影文化及帶動周邊消費。戲票已於4月22日中午12時起公開發售，涵蓋各大院線的票房及網上平台，是影迷以超值價錢入場觀賞電影的絕佳機會。活動成效顯著，過往曾創下單日近20萬人次入場的紀錄，有效提振戲院業，並拉動餐飲、零售等周邊消費，實現多方共贏。

　　《ImagineLand》戶外音樂嘉年華將於4月25及26日在尖沙咀免費舉行。活動設有「森舞台」及「籽舞台」，匯聚本地、內地及泰國歌手演出，並首設「廣東歌派對」。晚上更設有「星空電影院」，連續兩晚放映本地奇幻愛情電影，讓觀眾在維港海濱享受音樂與電影的沉浸式體驗。此活動以高品質的免費演出推廣香港流行文化，這幾天天氣不穩，希望仍能吸引大量市民參與，提升社區活力與文化認同。

何重恩

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