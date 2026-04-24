KellyChu - 「企硬，賭外圍，衰硬」 反外圍賭博口號大募集 創意之作有機贏獎品 | Executive日記

世界盃將於6月開打，全城球迷蓄勢待發。然而，每逢國際大賽，非法外圍賭博往往大張旗鼓吸客，目標之一是包括未滿18歲人士。為了解社會對外圍賭博的關注，星島新聞集團正進行「港人參與外圍賭博」問卷調查（4月29日晚上截止），反應熱烈，至今已經吸引超過4,000名市民參與。



問卷調查其中一條是「請設計一句口號，勸喻市民遠離外圍賭博 」，不少參與者創意爆棚，想出的口號包括：「外圍波馬蠱惑多，一鋪清袋點收科」、「賭波賭外圍實輸波，去馬會投注冇甩拖」、「外圍係黑洞，吸光你的夢」、「企硬，賭外圍，衰硬」、「唔賭外圍波，咁先係好波」、「外圍賭博，終身落魄」、「人生冇得補時，外圍唔好亂試；守住自己底線，贏返生活主線。」等，真係有觀點又有文采。



這些優異口號的創作者，好有機會贏取豐富禮品，我們誠邀尚未參與的讀者把握機會，一同填問卷及動腦筋，設計反外圍賭博的口號，共建健康追世界盃的環境，仲有機會贏取禮品！



大獎︰Dyson PencilWash™ 直桿洗地機，價值$2990，名額2個。



二獎︰香港麗晶酒店雙人自助餐餐飲券，價值$2000，名額5個。



三獎︰Adidas世界盃波衫（購物現金券），價值$699，名額10個。



四獎︰Xiaomi小米體脂計S400，價值$129，名額30個。



優異獎：Starbucks現金券$50，名額100個。



KellyChu



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