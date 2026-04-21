曾安業 - 香港版「五年規劃」 | 安業興邦

香港將首次制訂「五年規劃」，這不僅是一項政策新猷，更標誌着現代城市治理模式的升級。而它所能發揮的功用，除了更好對接國家「十五五規劃」大藍圖，為本港經濟發展找到新起點，如果工夫做得細緻點，還可以同步優化民生工作，一舉數得。



「五年規劃」在部分人眼中富有濃厚社會主義色彩，但放眼國際，這種中期規劃其實早已成為成熟經濟體的常規工具。例如新加坡自上世紀九十年代起，便定期推出研究、創新與企業（RIE）計劃，將資源精準投放於產業升級；南韓更透過歷次「經濟開發五年計劃」，完成由農業社會向工業強國的跨越，創造出「漢江奇蹟」。由此可見，規劃並非束縛市場，反而是為發展提供清晰路徑和推動力。



香港即將制訂的五年規劃，將更具宏觀性與整體性，而且在施政體系層面，將會實現「跨周期、跨地域、跨部門」的突破。最獨特之處，是彰顯了「一國兩制」的制度優勢。它既具備社會主義制度下對公平與長遠目標的執着，又保留了自由市場體系對效率與國際多元的敏感，成為全球城市治理的一道嶄新路徑。



提升「超級增值人」地位



為令規劃成果最大化，香港首份五年規劃在主動全面對接國家「十五五規劃」的過程中，應至少聚焦兩大目標。



其一是提升「超級增值人」地位。長期以來，香港憑藉「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，一直擔當中國與國際市場的「超級聯繫人」角色，促進中外資本、貿易與訊息流通，貢獻自身所長。然而，隨着國際競爭加劇，單純作為中介人，已難以滿足時代需要。香港擁有世界級的專業服務體系，在法律、融資、設計及風險管理等方面具備深厚優勢，完全有條件在合作過程中提供更高附加值。藉着制訂五年規劃的契機，香港應進一步深化這一角色，不僅能為國家發展貢獻多元專業能力，還可為香港經濟開拓更廣闊出路。



其二是順勢優化民生工作。制訂相關政策時，盡量加入「惠及民生」的考慮點，例如加速粵港澳大灣區融合，可一併考慮推進跨境醫療福利或者拓展長者大灣區安老計劃等，將大灣區的龐大腹地轉化為香港市民的優質生活空間。又例如加速香港與大灣區的產業鏈融合，特別是在前沿科技、綠色經濟等領域，是否亦可以與提升本港人才培訓制度及協助青年就業一併研究？若能做到，不僅有助改善市民生活質素，亦能提高社會向心力，為香港深層改革打下更穩固基礎。



此外，隨着大數據與人工智能技術迅速發展，政府亦宜考慮引入，以提升規劃的執行力與精準度。例如透過大數據分析掌握經濟與人口變化，並利用AI實時監測政策推行情況，確保各項措施有效落地。



曾安業