李丞責 - 財位非固定不變 | 李丞責博士玄學信箱

問：李師傅你好，我家財位擺放了招財貓、流水及金元寶，還有一堆紅色的利是封，但過去一年財運未見起色，今年自年初一起家人還輪流生病，令我覺得是風水出了問題。我一直以為我家財位在西北，請問是我放錯了嗎？請指教，感謝！

很多人以為一間屋的財位是固定不變的，所以長年把招財物集中放在同一位置，卻忽略了風水除了看住宅本身的固定方位，也要看每年的飛星變化。換言之，流年方位每年都不同，吉凶之氣亦會隨之轉移，因此每年都應重新配合，不宜一個擺法多年不變。



以今年來說，西北方並不是財位，而是病位。若在這個位置擺放流水、過多活動性的擺設，甚至放鮮艷奪目的物件，往往會把病氣催動，令健康問題更明顯。你提到家人自年初一起輪流生病，若西北確實放了不少招財物，又有紅色利是封，便值得留意。因為紅色並非任何時候都代表旺財，今年紅色反而主災傷，除非本身命格非常缺火，否則應盡量避免大量使用紅色物品或穿着紅色衣服。



至於今年真正的財位，八白正財星飛臨正東方，一白偏財星則落在中宮。若想催財，宜先保持相關位置整潔、明亮、穩定，不宜雜亂無章，也不宜把不同類型擺設胡亂堆砌。財位最重要是「聚氣」，不是越多物件越好。今年旺正財宜用綠色，旺偏財宜用黃色。



古語有云：「一命二運三風水，四積陰德五讀書。」風水排在第三位，說明它有一定的重要性，但仍需配合人為因素。財運的根本，在於個人是否有儲蓄的意願、是否懂得節制破耗、是否肯為自己增值。風水布局得宜，能為生活添一份順勢之力，令人事半功倍。



著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。

李丞責