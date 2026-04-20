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KellyChu - 鄧炳強帶隊江「隨團」 考察沙頭角開放旅遊盛況 | Executive日記

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KellyChu
14小時前
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生活 專欄
內容

　　北區龍舟邀請賽昨日在沙頭角碼頭舉行，今年有88支隊伍參加，場面熱鬧。保安局局長鄧炳強和旅遊界立法會議員江旻憓都有出席活動，同日到蓮麻坑邊境禁區路段考察，為規劃沙頭角未來發展作好準備。鄧炳強亦親民與街坊寒暄敘舊，形容此行「不亦樂乎」。

　　鄧炳強於社交平台發文稱，佢星期日一早帶議員同旅遊業議會代表去到蓮麻坑邊境禁區路段考察，向大家講解巡邏路段情況，並聽取業界對開放路段同放寬禁區證申請嘅意見。之後佢再帶大家去保安局為開放沙頭角邊境禁區旅遊規劃嘅景點考察，順便試行來往中英街嘅「智能通道」，感受沙頭角嘅發展。

　　當日局長一行撞正舉行「北區龍舟邀請賽」，鄧炳強形容沙頭角人聲鼎沸，逼滿龍舟好手同旅客，熱鬧非常。而佢最開心嘅係見返唔少沙頭角街坊老友，大家寒暄聚舊，不亦樂乎！禁毒處亦在場設置咗遊戲攤位推廣禁毒訊息。

KellyChu
 

鄧炳強江旻憓一行考察沙頭角。
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