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姚柏良 - 「四維」打造美麗北都 | 旅有良言

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姚柏良
35分鐘前
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生活 專欄
內容

　　這周二，筆者參加了香港理工大學舉辦的第三季「理大北都未來論壇：共建美麗北都」，聆聽了學界、政府及社會各界對北都發展的探討，也參與了後續的圓桌討論，深受啟發。香港北部都會區建設，不僅是香港科技發展的轉型機會，更可借鑒「美麗中國」綠水青山就是金山銀山的理念，以生態、經濟、文化、組織四個維度，構建北都。

　　首先，在生態和經濟維度上，北都擁有米埔、三寶樹及塱原的連片濕地保育系統，更坐擁毗鄰深圳的獨特邊境區位。這既是生態屏障，也是港深雙城之間珍貴的藍綠緩衝帶。可借鑑杭州青山村「治水帶動業態」的經驗，以生態修復撬動產業升級，吸引綠色科技、可持續漁農業與文旅體驗落地，讓「綠水青山」轉化為居民與社區可共享的發展紅利，走出與深圳的協同發展之路。

　　其次，在文化維度上，北都擁有獨特的祖堂文化、客家文化與民俗傳統，可參考「自然造物」的民藝再造模式，以設計力量活化非遺，構建「在地文化＋當代生活」的轉化路徑，讓傳統手藝重回日常，讓鄉愁有處安放，讓獨屬於香港的風景得以延續。

　　最後，在組織維度上，引入「感知地圖」與「感性工程」機制，搭建政府、社區、學界、企業協同的「第三空間」。借助空間數據平台，旅客和市民在出發前便可清晰掌握行山徑、單車徑的生態資訊，讓規劃可視、參與可及。同時，以情感共振推動多元共治，落實社區營造，讓居民與不同持份者共同參與北都的規劃與運營。

　　筆者認為，北都的建設應善用其獨特的邊界區位與生態本底，塑造「人與自然和諧共生」與「港深雙城景觀」兩大核心魅力，讓發展成果惠及更多市民，建設北都成為宜居宜業宜遊的美麗新都會。

姚柏良

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2026-03-06 02:00 HKT
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