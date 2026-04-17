黃詩詩 - ARGO酒吧 新雞尾酒酒單 | 詩詩酒樂園

早前我朋友生日，我問她一起去雞尾酒吧慶祝好嗎？她十分雀躍，因為她甚少去雞尾酒吧。其實香港有這麼多世界級得獎酒吧，絕對應該讓更多人認識。既然她甚少去，我希望找一間酒吧讓她玩得高興又難忘，現場氣氛最好帶點玩味，我立刻想起香港四季酒店的ARGO酒吧，它是亞洲50最佳酒吧2025年排名第11位，他們的歡迎氣泡酒好特別，加入了熊仔軟糖很可愛，一開始便給大家一個開心的氛圍。



最近ARGO酒吧推出全新EXPLORATION雞尾酒酒單，分別有三章，致敬香港匠人精神！第一章是以本地跨界協作為核心，第二章是以時令旅程為核心，第三章是以恆久經典的ARGO珍藏酒款為核心，總共26款雞尾酒。很難一次過試完整個雞尾酒酒單，今次試了數杯，下次再試其餘的新雞尾酒。我喜歡其中的Broth & Soul，以珍姐火鍋為靈感，味道真是有點似火鍋湯底，非常有趣！另外，亦喜歡Herbal Boulevardier，當雞尾酒的冰慢慢地溶化，每一口都帶出不同甘澀味，很特別。還有帶本土氣色的Hong Kong Punch，向香港的啡茶文化致敬，與位於佐敦80年老樓內的大安茶冰廳聯手創作，相當地道。我們還試了其他幾款新雞尾酒！好飲！喜歡雞尾酒的你，千祈別要錯過！Cheers！



葡萄酒及烈酒作家

酒評人及電視節目主持

黃詩詩