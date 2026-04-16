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潘雄威 - 牙髓治療： 保存牙髓生命力的方法 | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
3小時前
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生活 專欄
內容

　　牙髓會因創傷或蛀牙等原因暴露出來，一旦牙髓外露，細菌就會入侵，導致牙髓結締組織感染、發炎、疼痛，並壞死，是一般牙科醫生常見的急症。

　　直接覆髓法（pulp capping）與冠髓切除術（pulpotomy）是牙髓暴露後，用來嘗試保存牙髓生命力，並延長牙齒壽命的治療，讓我簡單介紹一下兩種治療的做法：

•直接覆髓法：在暴露的牙髓上直接放置藥性物料，這些物料必須具備良好的密封性、對牙髓組織溫和，並能促進癒合。保護物料放置完成後，再以充填物料或牙套密封牙齒，以免細菌再度進入牙髓。

•冠髓切除術：移除部分牙髓組織，留下健康的組織，將剩餘的牙髓進行密封，並完成牙齒的修復。保留健康的牙髓，是希望牙齒仍能保持血液與神經的供應，讓牙髓繼續執行其功能。

　　聽起來好像很簡單，但要做出正確的臨床判斷其實一點都不容易。治療程序以及背後的原理，對病人或家長來說往往不容易被完全理解；因此，良好的溝通和對牙科醫生的信任非常重要。有一次我有個病人以為痛過去了就回復正常，在檢查時並沒有告訴我，錯過了治療的機會。

　　若這些治療成功，就可以讓牙髓保持活着狀態，避免根管治療；長出不久的牙齒，牙腳可以繼續生長。

　　要保存受傷牙髓的生命力，仔細的診斷、精準無菌的治療技術、正確優質的藥物和材料，以及定期的追蹤檢查，缺一不可。

潘雄威

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2026-04-09 02:00 HKT
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