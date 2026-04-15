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李純恩 - 一方水土一方胃 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
4小時前
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生活 專欄
內容

　　午飯時間，菲傭姐姐問我想吃甚麼？進廚房看見有罐頭豆豉鯪魚，便讓她給我做一碗豆豉鯪魚出前一丁麵。眨眼麵煮好，開了罐頭，將豆豉和鯪魚加進麵裏，豆豉油潤提味，油炸的鯪魚肉香骨酥。這一口，真好吃。

　　這一口，香港人都懂。

　　許多食物就是這樣，叫作「一方口味」，專門討好一個地方的胃口。香港人外遊回來，心心念念總有些牽腸掛肚的食物，或是一碗雲吞麵，或是一碟叉燒飯，於我而言，一碗燒鵝河粉，或者一碗清湯腩，都解得鄉愁。前些日子潮菜大師傅許美德所屬的廚師會辦宴席幫博愛醫院籌款，德哥問我要幅畫作慈善拍賣，我畫了一幅雲吞麵，當晚競投者不少，可見雲吞麵頗得人心，最後幫補了五萬善款。

　　至於餐蛋麵和豆豉鯪魚麵，還有五香肉丁麵等等，都是港式茶餐廳的傑出貢獻，若人在外地，走進一間港式茶餐廳，吃上一碗，頓時從口腹安樂到心頭。記得有一年在麗江的束河古鎮拍電視，鎮上有一間香港人開的茶餐廳，點菜的時候見菜單上有「豆豉鯪魚炒油麥菜」，整個攝製組都歡呼起來，那頓飯也就把舌頭吃回香港了。

　　一方水土養一方人，光是這口味上的事情，便有許多跟別處的人說不清楚的滋味。有些在外人眼裏覺不到的妙處，也只有當地人可以領會，即使世界大同，也很難同到這一處的。

李純恩

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