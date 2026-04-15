張諾 - 琴弦上愛的哲思 | 任意行

愛，從來不止是浪漫的代名詞。它可以是哲人對飲時的思辨、是雲雀振翅掠過鄉野的瞬間、是馬勒寫給妻子的無言情書，也是我們終其一生學會擁抱自己的那場漫長修行。Esther Yoo(柳愛莎)的新專輯《Love Symposium》，便是一場關於愛的私密沉思－－而她手中的小提琴，成了最真摯的絮語者。



這位韓裔美籍小提琴家在專輯序言中坦誠地寫道：「這是我迄今為止最私密的一張專輯。」她無意重複那種理想化的、甜膩的愛之描繪，而是選擇了一條更動人之路：用琴音映照愛的萬千面貌－－從哲思到自然，從家人到伴侶，乃至於不斷成長的自我之愛。



聆聽這張專輯，最令人動容之處，恰恰在於柳愛莎的真摯樸素。在這個技巧至上、華彩頻出的時代，她選擇了後退一步，讓音符自己說話。伯恩斯坦受《會飲篇》啟發的《小夜曲》是全輯的核心，近30分鐘演奏中，她不以疾馳的運弓或炫目的琴音奪人耳目，而是像一位沉靜的說書人，從斐德若的抒情讚美到阿里斯托芬的詼諧打嗝，再到蘇格拉底的哲學份量，每一段都清晰而有溫度。樂評人塔利．波特指出，她在快板樂章中傳達出喜劇詩人「打嗝的溫和版本」，而在阿伽松的慢板頌歌裏，那把1704年的斯特拉迪瓦里琴則流淌出令人屏息的深情。



同樣動人的是沃恩．威廉斯的《雲雀飛翔》。柳愛莎的演繹如同一幅水彩畫，雙音奏法勾勒出雲雀盤旋的弧線，尾奏的華彩樂段中，琴聲幾近無聲地消融於空氣－－那不是技巧的炫耀，而是對自然之愛最虔誠的朝聖。馬勒《第五交響曲》的小柔板經改編為九人室內樂版，沒有指揮，由柳愛莎領奏。熟悉的旋律被剝去了交響的光環，顯露出赤裸的柔情，彷彿馬勒在妻子耳邊的低語。至於艾爾加《愛的禮讚》，她沒有刻意渲染那份甜蜜，反而以樸素的句法還原了作曲家寫給未婚妻的真誠－－「手法如此簡樸」，正如她所說。



專輯以電影《The Greatest Showman》的插曲《Never Enough》作結，經改編後，流行旋律在古典架構中獲得了新的生命。這不是討好市場的跨界，而是對「現代之愛」的坦然擁抱：我們渴望連結，渴望被理解，也渴望學會愛自己。



柳愛莎的新專輯，是一場沒有說教的愛的饗宴－－你只需敞開心扉，便能聽見那些塑造了你的、屬於你自己的愛的回聲。



張諾