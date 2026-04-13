李純恩 - 太空回望 | 好好過日子

美國探月太空船「阿爾忒彌斯二號」完成創舉返回了地球，四名太空人不用人擁簇攙扶，精神奕奕自行步出艙門。



在這次為期十天的旅程中，跟隨相關報道，最喜歡追看的就是從距離地球40多萬公里的外太空傳送回來的照片，巨大的月球表面，遠處是小小一顆蔚藍色的地球，地球就像我們看慣的地球儀一樣漂亮，山川海洋和白雲構成了非常美麗的圖案，非常小巧，非常寧靜，一點都看不出裏面正在發生着戰爭，炮火連天，難民成群。



據說最早衝出地球的太空人在太空回望地球的時候，最大的困惑是因為看不到地球上的國界而衝擊了腦子裏根深柢固的認知，那時正是東西方陣營冷戰時期，國家概念十分強烈，即使飛上太空，也是為了戰略競賽。但當美國和蘇聯的太空人在外太空回望地球，地球是那麼渺小，看不到國界，更遑論人類。在這一瞬間，固有的認知受到了巨大的衝擊，許多人為的概念都被顛覆了。這些太空人回到地球之後，人生觀和價值觀都有了巨大的轉變。



在浩瀚的宇宙中，地球本來就是一顆砂粒，生活在這顆砂粒上的人則覺得自己天大地大，各自劃界，時而還要越界搶奪，搶到了便以為創了開疆闢土的豐功偉績。這樣的見識歷代相傳，幾千年來成了腦子裏的條件反射。直到有一天，你浮在外太空回頭一看，或者借太空人拍回來的照片一看，多少國家概念，多少民族大義，多少的生死執着，還有這個主義那個堅持，忽然之間都風淡雲清了。



李純恩