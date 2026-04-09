KellyChu - 鰂魚涌藏世界級史跡 柏架山吊車載客創先河 | Executive日記

講起香港纜車，大家第一時間諗起山頂纜車，但原來鰂魚涌早就有「飛天」通勤嘅歷史！Kelly近日翻查舊檔案，發現太古洋行喺1892年已經起咗條柏架山吊車，來往鰂魚涌同大風坳，比山頂纜車仲要早－－堪稱全球載客吊索纜車嘅先驅！



吊車山上總站設於太古休養所，該建築當時作為供太古煉糖廠外籍員工及其家屬避暑避疫。不難想像當年太古職員在祐民街登上纜車，與妻兒坐在長板櫈上，一路「飛」上大風坳嘅溫馨畫面。



而這段2.3公里嘅旅程，每日由早上六時運作至午夜，繁忙時段接送職員，非繁忙時段開放予遊人「搭順風車」，絕對是為大家上下山帶來方便嘅交通工具。其後隨着山路改良及巴士路線增加，吊車使用率於1920年代漸漸下滑，最終在1932年停用拆卸，結束約40年嘅「空中生涯」。



雖然柏架山吊車已經消失近百年，但Kelly行過鰂魚涌時，都會感嘆歷史有時就係咁，睇似平凡嘅街角，可能藏住世界級嘅先驅故事。



KellyChu