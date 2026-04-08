KellyChu - 被學生問「有無欠過功課」 李家超妙答：我超級勤力 | Executive日記

特首李家超早前到訪九龍城區一間小學，與同學們一起迎接復活節假期來臨，順道視察該校正推行嘅「在校課後託管服務計劃」。佢同學生家長交流時，竟被一名學生問起刁鑽問題，男孩好奇直問：「特首有無欠過功課？」，引得在場嘉賓和家長隨即大笑，誰知問題終究「考唔到特首」，李家超面不改色、搖頭笑着回答：「我超級勤力」，更稱「我嫌功課唔夠，我自己搵啲嘢嚟做」，成為網民熱話。



政府在2023/24學年起推行計劃，讓有需要嘅小學生在課後留校接受託管及學習支援，方便家長外出工作。目前已有逾200間小學參加，提供超過10500個名額。與特首交流期間，多名家長讚計劃令他們放心外出全職工作，既紓緩經濟壓力，亦減輕管教困難，又多謝服務單位不時舉辦宿營及旅行等親子活動，大大促進家庭和諧。學生們亦異口同聲說參加計劃後令他們認識了許多新朋友，在學業及社交層面均有正面發展。



KellyChu