曾安業 - 亂世啟示：香港價值 | 安業興邦

此文成稿前，美國、以色列和伊朗的戰事已持續超過一個月，戰火蔓延整個中東，全球市場和信心不穩，如果問這場戰爭為香港帶來甚麼啟迪，其中之一就是資金安全港的戰略地位顯著提升。



回望這一個多月，無辜生命的犧牲令人扼腕，全球能源格局亦正經歷一場前所未有的大洗牌。這場戰火波譎雲詭，可能會演變成持久的消耗戰，亦可能在政治斡旋下戛然而止，無人能夠預言終局。然而可以肯定的是，在全球地緣政治風急浪急下，資本正急於尋覓避風港。從委內瑞拉的動盪、伊朗的連天炮火，到古巴的潛在風險以至格陵蘭的資源博弈，種種跡象顯示世界已進入高度不穩定的動盪期。當安全不再是理所當然，資本的「避險本能」便成了主導市場流向的最強驅動力。



國家「十五五」規劃列明，支持香港強化國際資產及財富管理中心、國際風險管理中心功能。香港應該當機立斷，趁此時機向國際社會加強宣傳和推廣。正如疫情大流行期間，危疾保險需求急升；當今天全球家族辦公室與機構投資者被戰火與不確定性震撼，香港作為避風港的價值，自然變得更加亮眼和可貴。



所謂避風港，不止是「風暴中的庇護」，而是一個能讓資金暫穩身心、又可尋機起航的港灣。香港正正具備這種「可進可退」的戰略深度，而且主要體現在三大維度：



其一是制度穩：成熟的法律與仲裁機制，加上管制規則透明度高，形成可預期的市場秩序。在動盪時代，這種「預期感」是極其奢侈的資產。



其二是市場深：股票、債券、期貨、人民幣產品等對沖工具一應俱全，可滿足跨市場、跨幣種、跨周期的資金配置，無形中提供了「資金緩衝區」的功能。



其三是專業服務鏈完整：香港擁有完善的法律、會計、信託、合規、保險與稅務專業團隊，能提供「資管＋風險控制＋稅務架構＋家族辦公室」一站式方案，這是其他地區金融中心難以匹敵的「專業厚度」。相比周邊城市，香港依然是亞洲金融體系中最開放、註冊資本最充沛的樞紐。



更何況，香港擁有背靠祖國、連通世界的獨特優勢，可同時滿足「國際資本進入中國市場」及「內地高淨值資金國際配置」兩種需求。這種雙向樞紐的定位，讓香港在動盪時期擁有了其他金融中心難以複製的韌性與彈性。



機會從來只留給準備好的人。擁有穩定制度、透明法治和開放市場的金融中心，往往能成為亂世中的錨，而香港正站在這樣的節點之上。只要我們看準大勢、發揮優勢，在亂世之中亦能化危為機，於風浪之間穩舵前行，甚至開創新航道。



曾安業