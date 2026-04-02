林靜 - 紅棉有信 | 紅棉樹下

春日賞花，原是約定俗成的雅事。幾位朋友早早約定3月初往石崗軍營看紅棉盛放，那裏廣植木棉樹，一到春日，同時怒放，紅遍半空，最是壯觀。夾日子不容易，終於敲定3月底同遊，誰料上周網上流傳，石崗一地紅，原來花不等人，一夜盡下。眾人只好放棄原先計劃，指望明年。



說起石崗軍營的紅棉夾道，兩側各有20棵木棉樹，長約50米的花道，花開時如億萬華燈，燒空盡赤。屈大均曾詠西江兩岸木棉：「西江最是木棉多，夾岸珊瑚千萬柯；又似燭龍銜十日，照人天半玉顏酡。」那般壯麗景象，想來石崗亦不遑多讓。紅棉樹又被喚作英雄樹，它還有一個動人的花語：珍惜身邊的人，珍惜眼前的幸福。



錯過了紅棉，本以為今春與花無緣，誰料一失一得，另有驚喜。上周往南丫島蘆荻灣行山，沿途只見一兩個已開夾落子的羊角拗，香港四大毒草之一。走到近海處幾間村屋，幾盞白紅相間花吸引我們走近細看，原是漫山遍野開滿了朱頂蘭，花色誘人，為將盡的春天留下美好的花色印象。



花不等人，人亦不必執着於一處花事。今年錯過了紅棉夾道的壯麗，卻在南丫島邂逅了朱頂蘭的驚喜。來年3月，定當早早赴約，看看石崗那如珊瑚琅玕般的紅棉花海。花有信，人有情，這便足夠。



林靜