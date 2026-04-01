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李純恩 - 西湖半日遊 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
4小時前
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生活 專欄
內容

　　早上有微雨，在酒店吃了早飯，打算出去走走，走出酒店，雨也停了。沿着西湖邊的北山路往東走，到了一條小巷子拐進去，在抱樸道觀旁有一條登山小路，順路往上走。路邊的海棠花開得正旺，樹木都迸出了嫩芽，雨後水氣充沛，氧分充足，彎彎曲曲，不一會到了山頂，見到了尖尖的保俶塔。

　　此處是俯看西湖十景中「斷橋殘雪」的最佳地點，現在沒有雪，但斷橋白堤上正是桃紅柳綠之季，居高臨下看去，煙水濛瀧，一堤彩色跨躍西湖，春意撩人。

　　然後慢慢下山，至斷橋邊，上了白堤，往前直去，看湖光山色，看鴛鴦戲水，再過去見到了「樓外樓」。前些日子聽朋友說這家老飯店的菜品已不大靈光，但我想像蝦爆鱔麵和片兒川這樣的杭州麵應該不會差去哪裏。這天我又正好想吃杭州麵，便跟大婆走了進去，叫了兩碗麵，一客油燜春筍，吃得非常舒服。上一次幫襯這家飯店己是三十多年前，那次跟查先生遊杭州，在「樓外樓」的遊船上一邊遊湖一邊吃船宴，西湖醋魚、叫化雞、龍井蝦仁，真是時光荏苒。

　　從飯店出來，往前走過西泠橋，轉去蘇堤。比起白堤，蘇堤的花木更加茂盛，楊柳拂煦，桃花、海棠、櫻花爭相怒放，真是蘇堤春曉，目不暇接。在堤上走到一半，轉進曲院風荷，那裏更是成片成林的如雪櫻花，或倚在湖邊，或俏於水榭，處處圖畫，漂亮之極。如此行了一圈，走了兩萬步，精神爽利。

李純恩

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2026-03-31 02:00 HKT
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