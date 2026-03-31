Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李純恩 - 「水知心居」 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
12小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　到杭州，在西湖邊的「香格里拉．水知心居」住了兩晚。

　　「水知心居」（The Silk Lakehouse）是香格里拉酒店集團最新頂級品牌「香格里拉心璽」的全球首間旗艦酒店，花了五年時間建成，總共有六十八間客房，隱在山林之中，面臨西湖，遠眺一湖煙水，可見保俶塔、斷橋、城隍閣，走下山坡，便到西泠橋、蘇堤和曲院風荷，都是西湖名勝佳境，佔盡地利。

　　酒店風格是低調奢華，從裏到外，矜貴都在細節之處。客房以特定的孔雀藍色為主色調，襯上金色中國花鳥圖案，與窗外的竹林花草和山下的西湖互相呼應，風格依然香格里拉。客房中設施齊全舒適且全智能化，連睡床的軟硬都按照喜好來電子調節，睡床還有一個可以測試睡眠的功能，客人若想知道自己一夜睡眠情況，第二天打開床頭的ipad，就可以看到報告。

　　我最喜歡還是酒店鬧中取靜的環境，想去西湖景區，順腳就到。可直去湖邊，也可以在附近沿着山路走到保俶塔下，居高臨下俯瞰，若是下雪天，就會看到白堤上「斷橋殘雪」美景。現在正是春暖花開之際，西湖畔桃紅柳綠，櫻花海棠互相輝映。如此勝景，遊人必多，待從喧囂中脫身而出，徒步回到酒店，坐在咖啡座裏喝杯卡布奇諾，吃一份提拉米蘇，心神安定，頓時像換了一個世界。

　　住了一晚，第二天早上有雨，下樓去吃早餐，餐單上的中餐類，有不少杭州點心，叫了豆漿油條，油條炸得特別鬆脆可口，送上來時還附帶一小碟醬油，如此正宗的江南口味令人親切－－油條蘸了醬油吃真是另有一功。又叫了黃魚麵和蘿蔔絲餅，一頓早飯吃得稱心如意，放下碗筷，外面的雨也停了，便又出門做遊客去了。

李純恩

最Hit
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
01:34
施明離世享年74歲 兒子李泳漢遺憾未能送別媽媽：仲想同佢走埋落去
影視圈
13小時前
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
03:10
的士4.1起須提供電子支付 司機唔收點算好？信用卡要畀手續費？ 一文睇清8大Q&amp;A
社會
6小時前
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
大快活長者優惠強勢回歸！復活節長假一連十日 憑咭即享$6現金折扣
飲食
22小時前
青馬大橋的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客不治 巴士車長涉危駕被捕
01:08
青馬大橋2死車禍｜的士爆胎停慢線捱巴士撞 司機乘客雙亡 巴士車長涉危駕被捕
突發
8小時前
資深大律師｜六人獲委任 委任典禮5.16舉行
社會
4小時前
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
灣仔83年老店「馮良記表行」結業 知名勞力士代理 見證本地鐘錶史 網民：時代的終結
生活百科
3小時前
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色 惹性病兼被呃7萬 佗前男友BB遭報復？
東張西望｜30歲港女上交友APP遭騙財騙色  惹性病兼被呃7萬  佗前男友BB遭報復？
影視圈
15小時前
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
公屋首派安蔭邨「睇都唔睇」秒拒 港男豪言：葵青區尾二！結局神反轉：街坊力證走寶｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
郭藹明神秘家底大揭秘  《東周刊》獨家揭細妹超猛料  主理國際級會計師事務所拉頭馬
即時娛樂
4小時前
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
85歲何守信夫婦搭巴士被捕獲近況曝光 退休多年生活低調曾戀汪明荃轟動一時
影視圈
2026-03-30 14:00 HKT
更多文章
李純恩 - 住在運河邊 | 好好過日子
　　到無錫，住在清明橋INDIGO。三層高的新酒店，庭園風格，客房新潮舒適。酒店依在運河邊，從後門出去，就是沿着運河而走的南長街，往前走四百米左右便到了清明橋，再往前就是商業地界，商店餐廳林立，日夜熱鬧，尤其到了晚上，沿街的法國梧桐樹都用小燈泡點綴起來，火樹銀花。靠河的店家，又在河面那一面掛起了紅燈籠，河面燈光水影，遊船滑過，很是好看。 　　這日早上大隊飛回香港，我留下來繼續江南之行。白天坐
2026-03-30 02:00 HKT
好好過日子