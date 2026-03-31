李純恩 - 「水知心居」 | 好好過日子

到杭州，在西湖邊的「香格里拉．水知心居」住了兩晚。



「水知心居」（The Silk Lakehouse）是香格里拉酒店集團最新頂級品牌「香格里拉心璽」的全球首間旗艦酒店，花了五年時間建成，總共有六十八間客房，隱在山林之中，面臨西湖，遠眺一湖煙水，可見保俶塔、斷橋、城隍閣，走下山坡，便到西泠橋、蘇堤和曲院風荷，都是西湖名勝佳境，佔盡地利。



酒店風格是低調奢華，從裏到外，矜貴都在細節之處。客房以特定的孔雀藍色為主色調，襯上金色中國花鳥圖案，與窗外的竹林花草和山下的西湖互相呼應，風格依然香格里拉。客房中設施齊全舒適且全智能化，連睡床的軟硬都按照喜好來電子調節，睡床還有一個可以測試睡眠的功能，客人若想知道自己一夜睡眠情況，第二天打開床頭的ipad，就可以看到報告。



我最喜歡還是酒店鬧中取靜的環境，想去西湖景區，順腳就到。可直去湖邊，也可以在附近沿着山路走到保俶塔下，居高臨下俯瞰，若是下雪天，就會看到白堤上「斷橋殘雪」美景。現在正是春暖花開之際，西湖畔桃紅柳綠，櫻花海棠互相輝映。如此勝景，遊人必多，待從喧囂中脫身而出，徒步回到酒店，坐在咖啡座裏喝杯卡布奇諾，吃一份提拉米蘇，心神安定，頓時像換了一個世界。



住了一晚，第二天早上有雨，下樓去吃早餐，餐單上的中餐類，有不少杭州點心，叫了豆漿油條，油條炸得特別鬆脆可口，送上來時還附帶一小碟醬油，如此正宗的江南口味令人親切－－油條蘸了醬油吃真是另有一功。又叫了黃魚麵和蘿蔔絲餅，一頓早飯吃得稱心如意，放下碗筷，外面的雨也停了，便又出門做遊客去了。



李純恩