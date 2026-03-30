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張諾 - 點心初哥 | 任意行

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張諾
15小時前
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生活 專欄
內容

　　每次到茶樓歎一盅兩件，最完美的句號，是來一碟皮滑香味濃的芝麻卷。上周朋友約到旺角MOKO商場新開張的美心皇宮，跟師傅學做點心，其中一款就是芝麻卷。自己動手做，自食其味，又比較朋友的作品，好玩的一個下午。

　　當日很幸運得到在胡志強和關順發兩位師傅悉心指點，先學南瓜皮鹹水角，再做芝麻卷。

　　芝麻卷的材料簡單，但要做皮滑溜，甚考工夫。首先分別開好荸薺粉漿和黑芝麻漿，再將兩者慢慢攪拌至均勻不見粉粒，耐性和手力缺一不可。拌好的粉䊢須帶黏性，倒入金屬盤中鋪成薄薄一層，再大火蒸數分鐘。最好是自然冷卻後捲成「菲林卷」，冷藏凝固後再捲亦可，但口感會不同。

　　南瓜皮鹹水角的工序較多，先煮餡料，材料包括牛油、淡忌廉、淡芝士、粟米粒、荸薺肉與冬菇，煮好後最後拌入南瓜籽增添口感。南瓜包的色澤原來本自鮮榨的紅蘿蔔汁，全天然成分，再加入麵粉、糖、豬油等，製法跟鹹水角相似，但這款的餡料是全素。

　　師傅幫我們將南瓜鹹水角炸至金黃色後，以薄荷葉裝飾，一絲不苟。看到一大盤造型可愛，喜氣洋洋的南瓜鹹水角，別人或以為是大師之作，原來出自幾個雞手鴨腳但用心做到最好的點心初哥，期待可以再次上堂，學做蝦餃和腸粉！

張諾

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