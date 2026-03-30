李純恩 - 住在運河邊 | 好好過日子

到無錫，住在清明橋INDIGO。三層高的新酒店，庭園風格，客房新潮舒適。酒店依在運河邊，從後門出去，就是沿着運河而走的南長街，往前走四百米左右便到了清明橋，再往前就是商業地界，商店餐廳林立，日夜熱鬧，尤其到了晚上，沿街的法國梧桐樹都用小燈泡點綴起來，火樹銀花。靠河的店家，又在河面那一面掛起了紅燈籠，河面燈光水影，遊船滑過，很是好看。



這日早上大隊飛回香港，我留下來繼續江南之行。白天坐車去南京看望朋友，傍晚回來，天有薄靄，一輪落日鑲在天邊，像一顆滴得出油的鹹蛋黃。和三十多位團友熱鬧了五天，終於靜了下來。一個人出了酒店沿着河邊順路而去，過了清明橋，聽朋友指點找到了「新萬鑫麵館」，想去吃碗蟹粉拌麵，不料門口都是等位的人，要等十八張枱才輪到我。哪有這般耐心！



於是繼續閒逛，見有一間麵館叫「貢梅」，也稱是老字號，見店裏人不多便走了進去，看格調果然是老店，老得連洗手間都沒有。叫了一碗蟹粉拌麵，一客無錫小籠包，味道很一般，但樂得清靜。吃完走出街外，燈火下人更多了。四處逛逛，看看燈光水影，看看大媽伸長了手臂拗腰自拍，遛達回到酒店。



一夜無話。翌日起床去酒店餐廳吃早飯，大廚呂師傅說有魚湯麵可想一試？當然好。那魚湯用鯽魚熬成，湯色奶白，又濃又鮮，若是產婦喝了當可催奶。如此一碗魚湯麵，加些雪菜，添兩塊素雞，已非常美味。再來一碗小餛飩，一頓早餐吃得很舒服了。吃完早餐，預訂的車也到了，就此別過，奔杭州而去。



李純恩