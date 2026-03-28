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李純恩 - 口味 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
3小時前
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生活 專欄
內容

　　春遊揚州，必到瘦西湖。為了避開人潮，不選周末周日，周一才去，結果還是人潮洶湧。任你綠水青山桃紅柳綠，被這人潮一衝，再好的風景也都無心細賞。便在人聲鼎沸的喧鬧中匆匆離場，心神和耳根才得清淨。

　　好在揚州菜好吃。到了揚州，只要吃上幾頓飯，便已值回飛機票價。揚州菜裏也沒甚麼山珍海味的講究，但一把揚州菜刀就是工夫了得。比如一塊豆腐，橫切八十八刀，竪切一百八十刀，做成一碗「文絲豆腐」湯羹，光是看那湯羮裏柔絲細繞已覺神乎奇技，入口的鮮美更是提神醒腦。揚州的大廚便是如此有本事將尋常食材做出這麼不尋常的佳餚。揚州人也特別會用胡椒，不少菜餚中都要加胡椒粉吊味。十八年前在揚州街邊吃過一碗再普通不過的拌麵，麵中的豬油香和濃烈胡椒香，一碗麵吃在嘴裏，味覺衝擊直接頂上天靈蓋。那碗麵好像才七塊錢，但至今念念不忘。

　　在揚州吃了兩天，轉戰無錫。無錫菜另有一功，便是無甜不歡。無錫菜少不了糖，脆鱔固然甜，連響油鱔糊也是甜的。至於無錫肉排，那更是甜菜的代表。蘇州的小籠包略帶甜味，無錫的小籠包簡直就是甜的。小籠包是甜的，麵條也有甜味。在無錫的麵館吃麵，桌上有兩個瓷罐，一罐是辣椒油，另一罐竟是白砂糖。雖然比起揚州菜，無錫菜味覺略顯單調，但如果吃得慣，便也能在甜蜜中吃出魚米之鄉的好日子。

　　這便是中國口味有趣的地方，不過兩小時的車程，口味之迥異，卻好像到了兩個國家。

李純恩

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