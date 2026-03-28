林靜 - 藏紅花 | 紅棉樹下

早前跟旅行團到西藏，拉薩海拔逾3600米，團友中難免有人出現高山反應。頭痛、氣促、輾轉難眠，都是平常事。當地導遊格桑見狀，從容地拿了些藏紅花，用熱水沖泡給團友喝。那杯金黃色的茶水，入口甘淡，隱約帶點清冽的草本香氣。說也奇怪，團友休息過後，不適竟真的漸漸紓緩了。



格桑笑說，藏紅花是高原上的寶貝，當地人用來活血、解鬱、紓緩高原反應，早已是代代相傳的智慧。



翻查資料，才知道藏紅花其實並非產於西藏。它的原產地遠在地中海沿岸、小亞細亞一帶，古時經絲綢之路傳入中國，先抵西藏，再流傳至內地，因而得名。真正產於西藏的，是另一種叫「紅花」的植物，兩者功效相近，但藏紅花更為名貴，素有「紅色黃金」之稱。



藏紅花只取番紅花的柱頭，十五萬朵花才能換得一公斤乾柱頭，極為矜貴。它的味道含蓄，泡茶時只需下三數條，茶水便染出亮麗的金黃，散發一股沉靜的甘香。



在旅遊車上格桑開了一小盒藏紅花給我們看看，顏色深紅，一陣細膩的藥草香，結果我也湊熱鬧入貨。



林靜