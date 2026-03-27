Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張諾 - 吳冠中與趙無極 | 任意行

任意行
任意行
張諾
1小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　香港的春日，藝術盛宴不絕。此岸的M+博物館，聚焦趙無極逾半世紀的版畫實驗，彼岸的香港藝術館，正回溯吳冠中踏遍二十多國的寫生足跡，從《都市之夜》的璀璨繁華，到《挪威之港》的寧靜致遠。

　　兩位大師皆出身杭州藝專，同在40年代負笈巴黎，卻在人生的十字路口，作了很不一樣的選擇。趙無極決定留在法國，創造自己的廣闊世界。他的筆觸磅礴，將道家哲學中的虛空，化作畫布上的精神風景。站立在他的畫前，如面對一片原始混沌。那不是地圖上可標註的山川，而是心靈深處的風景。

　　吳冠中選擇了回國，此後三十多年幾乎沒有正式畫室，只得背着畫箱，「在糞筐上作畫」，踏遍大江南北，孜孜寫生。他的線條從不趨向絕對抽象，而是從江南白牆黑瓦、老街市集中找到靈感。即使描繪北歐的峽灣，線條間仍然帶着江南小調的味道。

　　吳冠中的畫是尋常百姓家的美，是《雙燕》中那面斑駁的牆，是《都市之夜》裏那扇透光的窗。而趙無極讓古老的甲骨文符號，在畫布上化作浩瀚穹蒼，成就為宇宙的詩篇。

　　今日，兩位同窗的作品在維港兩岸再次相逢。吳冠中帶領我們在日常中發現美，趙無極引我們忘記自己，回歸心靈的家。香港是他們同樣鍾情的「中西匯聚」之地，何其有幸，撮合了這次重聚。

張諾

最Hit
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
5小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
5小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
9小時前
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
將軍澳千色Citistore被傳結業！新都城7萬呎百貨開業26年 官方否認消息
生活百科
15小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
12小時前
第33期六合彩今晚（3月26日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你!
社會
5小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
8小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
更多文章
張諾 - 方寸見二石 | 任意行
　　北上長沙，朋友問我此行所為何事？我答：「為看兩塊石頭。」一塊是齊白石，一塊是傅抱石。這兩塊「石頭」，此刻正在湘江之畔的湖南省博物館，合體為「南北有二石」大展。 　　說來慚愧，平日在香港，吃喝玩樂的場合去得多了，精神上的饗宴反倒稀疏。此次北上，說是為看展，不如說是為尋求一次精神上的提升。走進展廳，兩位大師的作品陳列，齊白石的雄渾與傅抱石的雅逸，在同一時空中對話。 　　我在兩方印前佇立
2026-03-25 02:00 HKT
任意行