張諾 - 吳冠中與趙無極 | 任意行

香港的春日，藝術盛宴不絕。此岸的M+博物館，聚焦趙無極逾半世紀的版畫實驗，彼岸的香港藝術館，正回溯吳冠中踏遍二十多國的寫生足跡，從《都市之夜》的璀璨繁華，到《挪威之港》的寧靜致遠。



兩位大師皆出身杭州藝專，同在40年代負笈巴黎，卻在人生的十字路口，作了很不一樣的選擇。趙無極決定留在法國，創造自己的廣闊世界。他的筆觸磅礴，將道家哲學中的虛空，化作畫布上的精神風景。站立在他的畫前，如面對一片原始混沌。那不是地圖上可標註的山川，而是心靈深處的風景。



吳冠中選擇了回國，此後三十多年幾乎沒有正式畫室，只得背着畫箱，「在糞筐上作畫」，踏遍大江南北，孜孜寫生。他的線條從不趨向絕對抽象，而是從江南白牆黑瓦、老街市集中找到靈感。即使描繪北歐的峽灣，線條間仍然帶着江南小調的味道。



吳冠中的畫是尋常百姓家的美，是《雙燕》中那面斑駁的牆，是《都市之夜》裏那扇透光的窗。而趙無極讓古老的甲骨文符號，在畫布上化作浩瀚穹蒼，成就為宇宙的詩篇。



今日，兩位同窗的作品在維港兩岸再次相逢。吳冠中帶領我們在日常中發現美，趙無極引我們忘記自己，回歸心靈的家。香港是他們同樣鍾情的「中西匯聚」之地，何其有幸，撮合了這次重聚。



張諾