麥華章 - 品味旅客心儀之選 | 玫瑰人生

與好友結伴遊長沙，入住最奢華的Park Hyatt（柏悅酒店），除沉浸於愉悅住宿體驗外，還遊覽酒店周圍漫步可及的旅遊景點，享受到長沙豐盛繽紛的City Walk旅遊樂趣。



柏悅是凱悅酒店集團旗下品牌最頂級者，擁約50間酒店，散布全球名城，長沙柏悅是該品牌於大中華所營運的10間柏悅其中之一，坐落長沙市中心地標建築IFS國金中心T2塔樓頂部，共有230間客房，當中包含24間寬敞套房。我們入住該酒店所推廣的米芝蓮星鑰三天兩晚旅居套餐，收費人民幣6888元，包入住柏悅套房兩晚（含每日雙人早餐）、雙人享用蕾蘭湘菜品鑑套餐（價值人民幣988元）、雙人60分鐘私享頌缽音療體驗、以及首輪迷你吧免費（非酒精飲品及小食）。



這次使我見識到為何該酒店是重視品味旅客心儀之選。長沙柏悅以館藏級藝術與沉浸式餐飲體驗相融合，並佐以體貼入微近乎無瑕疵的個性化服務，去演繹奢華特色。例如，酒店內所陳設的豐富藝術品彰顯出湘繡（見圖）、益陽竹編、瀏陽花炮以及銅官窰釉下五彩瓷等湖南省非遺的文化藝術精髓。除驚豔味蕾的創意湘菜外，該酒店高踞62層的蕾蘭餐廳所供應的半自助式早餐及每位只收費人民幣198元的任點任食午餐，無論是款式多樣化與食物的高品質，都令我們吃得十分滿意。



還值得我們將來重遊長沙時再選住柏悅的另一原因是其地點，除位於繁華商圈，還有眾多與酒店近在咫尺的景點，例如在歷史悠久的東茅街內用老舊廠房改造成充滿50年代市井風情的長沙新興文旅地標東茅街茶館，以及鄰近富含文藝氣息與歷史底蘊的豐盈西里、蘇家巷、白果園歷史街區，以文青店舖、精緻咖啡店及色彩斑斕的店面吸引遊客；還有24小時皆熱鬧的黃興路步行街及鄰近以火宮殿湘味小吃聞名的千年老街；保留逾2000年歷史魚骨狀街巷格局的歷史文化街區太平老街，都是漫步品味長沙日常的好去處。



麥華章