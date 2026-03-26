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李純恩 - 江南江北兩邊走 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
2小時前
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生活 專欄
內容

　　坐了兩個多小時飛機到南京，出了機場一路向揚州而去。沿途春光明媚，金黃色的油菜花田像耀目的地毯鋪在公路兩旁，一直往遠處伸去，粉紅粉白的桃花零零星星點綴其中，藍天白雲下，春色分外亮麗。

　　一路看看風景聊聊天，不覺過了長江，到了楊州，看看偏西的陽光正好，便先去了「个園」。揚州名園之中，「个園」名氣最大，園內遍種各式竹子，形成大大小小的竹林，因為「个」字像三片竹葉，便以此作了園名。園內處處風景，還有一處清代大畫家石濤和尚設計的假山，本來很有看頭，無奈遊人如鯽，摩肩接踵，再有趣也無趣了。十幾年前來過此地，如今匆匆轉一圈而走，蜻蜓點水懷個舊。

　　從「个園」出來，驅車到香格里拉酒店，辦好入住手續，回房稍歇，下樓到宴會廳吃晚飯，當晚菜單前幾天我已在這裏寫過，那天大師傅略有調整，變得更加精緻，單尾的牛肉鍋貼改成時鮮的刀魚餛飩，嚐鮮正當時。一頓晚飯豐盛之極，四桌團友個個扶牆而走，捧腹回房。

　　一夜無話。第二天早上被窗外陽光照醒。這天本來天氣預報說會下雨，結果天公造美。早餐後過江到鎮江西津渡老街走走，星期天，人潮湧動。老街裏小巷縱橫，走到盡頭，順坡上到山頂，居高臨下，鳥瞰全景，別有一番風味。鎮江醋聞名遐邇，老街上處處都有賣醋，連帶還有蜂蜜鎮江醋、醋香可樂，酸溜溜到家了。午飯後遊金山寺，寺廟沿山而建，上上下下，東拐西拐，到處碰見嘟着嘴拍照的古裝婦女，想找法海，遍尋不獲。燥熱，見廟裏有佛系Cafe，便進去喝了一杯冰咖啡，味道猶勝星巴克。

李純恩

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