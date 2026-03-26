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楊立門 - 「口」不暇給 | 慢活時代

慢活時代
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楊立門
2小時前
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生活 專欄
內容

　　去過各地的「美食之都」後，始終認為香港才是真正的世界美食之都。最近米芝蓮指南公布了2025年香港上榜的餐廳，有7家三星、11 家二星和60多家一星，每星期去試一家的話，一年也試不完。香港的餐廳名單比別處優勝之處，是有齊世界四大流行菜系（即中、法、意、日）的菜式，十足國際化。我曾光顧的不少也上了榜，覺得它們都實至名歸的。但人的口味畢竟主觀，有幾家的出品我認為真的不怎麼樣，而我眼中十分出色的那幾家，又偏偏不上榜。

　　能「摘星」的絕大部分是高檔餐廳，但亦有幾家較親民的，例如一星的何洪記、彭慶記、一樂燒鵝等。至於二星和三星那幾家，晚餐的人均消費動輒過千元，普羅大眾未必去得起。但米芝蓮有個「必比登美食推薦」，是個平價版美食指南，榜上有60多家食肆，都是平民化至中檔級別，荷包不用受罪，很值得一試。

　　中國內地的米芝蓮餐廳就真的浩如煙海了，共有530多家星級餐廳分布於各大一二線城市，我隨便搜尋他們的網頁，見到光是福建的廈門、福州、泉州和寧德，加起來已有幾十家。除了米芝蓮，中國還有個黑珍珠餐廳指南，覆蓋內地32個城市，最新的上榜餐廳有263家，因為評審的都是華人，可能更切合中國人的口味。我去過幾家在深圳和北京的，真是名不虛傳。

　　看過這些排名榜後，惟有歎一句人生苦短，哪有可能在有生之年把中國的美食嘗遍？

前資深公務員
現任時事評論員
音樂人
楊立門

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