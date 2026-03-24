KellyChu - 「2025最佳體育場」揭盅 啟德園全球第八亞洲第一 | Executive日記

香港雖是彈丸之地，仍有不少世界級建築。啟德體育園主場館列「2025年度最佳體育場」全球第八，係呢屆名單中排名最高嘅亞洲區球場。能於全球票選中躋身前十，主要同主場館建築規模、地理位置及多用途設計有關，包括配備咗開合式上蓋以及具特色嘅外牆結構。



知名體育場館數據網站StadiumDB.com昨日公布嘅「2025年度最佳體育場」（Stadium of the Year 2025）公眾投票結果，香港啟德體育園主場館以5970分位列全球第八，成為本屆（第16屆）名單中排名最高嘅亞洲區球場。



據結果公布，主場館可容納5萬名觀眾，建築上配備開合式上蓋及具特色嘅外牆結構，並面向維港海濱。在實際運作上，除了作為足球及欖球專用場地外，其設計亦兼顧舉辦大型演唱會及文化活動需求，這種結合體育與娛樂嘅高頻率使用模式，加上完善硬體配套，獲得不少投票者支持。



KellyChu