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KellyChu - 「2025最佳體育場」揭盅 啟德園全球第八亞洲第一 | Executive日記

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KellyChu
3小時前
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生活 專欄
內容

　　香港雖是彈丸之地，仍有不少世界級建築。啟德體育園主場館列「2025年度最佳體育場」全球第八，係呢屆名單中排名最高嘅亞洲區球場。能於全球票選中躋身前十，主要同主場館建築規模、地理位置及多用途設計有關，包括配備咗開合式上蓋以及具特色嘅外牆結構。

　　知名體育場館數據網站StadiumDB.com昨日公布嘅「2025年度最佳體育場」（Stadium of the Year 2025）公眾投票結果，香港啟德體育園主場館以5970分位列全球第八，成為本屆（第16屆）名單中排名最高嘅亞洲區球場。

　　據結果公布，主場館可容納5萬名觀眾，建築上配備開合式上蓋及具特色嘅外牆結構，並面向維港海濱。在實際運作上，除了作為足球及欖球專用場地外，其設計亦兼顧舉辦大型演唱會及文化活動需求，這種結合體育與娛樂嘅高頻率使用模式，加上完善硬體配套，獲得不少投票者支持。

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