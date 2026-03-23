張諾 - 尋味長沙 | 任意行

遊長沙，若要尋一味地道的市井滋味，便該往當地人愛去的老店裏鑽。「笨蘿蔔」這名字聽來憨拙質樸，卻是長沙人心中的家常食堂，承載着這座城市最鮮活的日常味道。



還未走近，遠遠便見一幢數層高的樓房矗立街角，碩大的招牌格外醒目。推門而入，人聲鼎沸如潮水般湧來，寬敞的樓層裏座無虛席，空氣中瀰漫着辣椒與熱油交織的香氣。取票、排隊、等待－－這似乎是品味地道美味的必修課。



食客們熟練地拎起塑膠矮櫈，三三兩兩散坐在廊下，靜候着廣播裏的小喇叭叫號。眼前這熱鬧光景，讓我想起兒時隨父親上「美心皇宮」等位飲茶的舊事。那時娛樂不多，一家人每周日的茶樓相聚，便是最重要的消遣，等上兩三小時亦覺甘之如飴。如今時光流轉，那份為一頓飯而耐心等待的閒情，倒在這異鄉的餐館門前，與記憶悄然重疊。



終於入座，點了幾道招牌小菜。先上桌的是一盤辣椒炒蛋，金黃與翠綠交織，煞是好看。熱油猛火之下，雞蛋煎得蓬鬆焦香，辣椒的辛香被完全煸出，鑊氣十足。送入口中，辣味先行，隨即蛋脂的豐腴溫柔地蔓延開來，二者相得益彰，鹹香惹味，配着白飯，實在是和味之極。



另一道煮羊肉卻是不辣的，在滿席紅彤彤的湘菜中顯得格外清雅。羊肉湯底清鮮，一入口，便知食材上乘－－肉質細嫩無羶，卻保留了羊肉本身的鮮美，在舌尖上緩緩化開，令人忍不住一筷再筷。



這一頓飯，吃的是長沙人的生活本色。「笨蘿蔔」有的是平實的價格、用心的烹調，以及那份難得的熱鬧與真誠。酸菜炒粉皮的爽口、醋蒸雞的酸辣開胃，雖未能一一品嘗，但光從旁桌食客滿足的神情中，已能感受到那份樸素而動人的美味。



張諾