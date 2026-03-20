郭志仁 - 如何讓理想在IG開花 | 九宮格

打開社交媒體，如踏進一座不會凋謝的花影城市，人人手上都捧着一支支毛絨花，梨花淡白柳深青，歷久常新，像藝術家CJ Hendry的愛情。



Henderson Land聯乘CJ Hendry Flower Market，免費向公眾開放，早已額滿。CJ 的展覽一向免費或低票價，希望拉近大眾與藝術距離，與恒基地產理念相同，一拍即合，聯手鋪出一片藝術花海與民同樂，帶來點點暖意及正能量，特別邀請160位兒童及長者作為貴賓率先入場。



八十後媽媽CJ與丈夫Lewis在大學相識，她成績普通，卻愛自學畫畫，另一半卻是工程系高材生。畢業後，男友準備到紐約工作，CJ計劃共同前往，相信那裡有更大的藝術天空。兩人都很務實，剛開始拍拖，不急於誓言，不談長遠，只以情侶身份由澳洲一起赴美。



像許多情侶一樣，由捱開始。租金逼人，只好搬到布魯克林區一個倉庫。男友全職工作之餘，仍陪她摸索創業，研究如何透過非傳統渠道售賣作品。若你覺得懷才不遇，可以先努力，持續把作品放上社交媒體，CJ就是成功例子。CNN 曾為她做專訪，標題是她如何透過Instagram賺取可觀收入。終於捱出頭，婚後兩人一邊照顧三個孩子，一邊發展事業。



藝術與商業，向來可以同行。兩年前出席康城影展，當地所有工程都暫時叫停，更以歷年得獎影星照片做圍封，連工程都成了活動一部分。同年中環碼頭附近沉悶的工程圍板，也交給本地年輕藝術家趙綺婷與林雅儀，變成藝術長廊。



若你另一半有藝術天分，值得陪伴在旁悉心支持，讓他/她慢慢扎根，開到大家都未曾想像的境界。



「油畫繪一半，台詞寫不過半，完成將很美滿，半途卻放下沒有管。」張敬軒 --《天才兒童1985》



郭志仁