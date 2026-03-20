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查小欣 - AERA俯瞰維港嘗北歐菜 | 查乜料

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查小欣
3小時前
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生活 專欄
內容

　　陽光普照的周末，到剛落戶上環干諾中心頂樓的Aera 體驗北歐菜系 （Nordic Cuisine)，面對無敵維港景色，坐在開放式廚房長吧枱上，品嘗餐廳創辦人及總廚Chef Chevalier悉心設計的菜式。

　　Amuse Bouche 2款：小巧粉紅色薯波包裹紅燒豬肉末，皮脆餡香；蕃茄赤貝茶碗蒸，鋪上鮮艷食用花，美得喚醒味蕾。

　　總廚堅持在所創菜式中，加入本地元素，其中一道烤鮮蠔配月光米+脆米+香荽油，加入濃稠熱湯，猶如粥品，層次豐富又comforting，拌以自家製、加入特別用醬油製成的酸種麵包，外脆內軟，塗上自家製的焦糖酵母辣根醬，再蘸濃湯，umami。

　　招牌名菜：現烤本地三黃雞髀，深得我心，從我們抵達開始慢烤，香氣四溢，雞髀皮薄香脆肉嫩，名副其實less is more。

　　A3肉眼拌串燒牛粒，烤至外微焦肉質半生熟，大理石花紋的油脂滋潤肉眼，席前刨下2克黑松露，配Movia2015年份紅酒，無以尚之。不吃牛，可選烤至皮香肉嫩的乳鴿。

　　另一道推薦菜式是香煎鮮龍蝦+酸醃露筍魚子醬汁及自家製洋蔥奶油包，洋蔥包夾龍蝦加上魚子醬汁，我自製專屬三文治，口感味道天花板。

　　Aera不但提供配酒服務，亦可配餐廳自家調製的多款水果花茶。

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