方保僑 - 浴火中重生的華為 | 方程式

華為在2025年交出亮眼成績，全年營收突破8800億元人民幣，逼近歷史高位。雖然增幅僅約2%，但在美國制裁陰影未散的情況下仍能維持增長，展現出驚人的韌性。如今的華為不再只是「被動生存」，而是逐步重回產業舞台的中心。



其中最具象徵意義的，是智能手機業務的強勢回歸。IDC的數據顯示，華為2025年在中國市場出貨量達4670萬部，市佔率16.4%，自2020年後首度重奪冠軍，略勝蘋果，象徵國產晶片實力的崛起。華為自研的麒麟處理器與中芯國際合作的成果，讓Mate系列再次具備競爭力，也為國產半導體注入信心與動力。



硬件復甦外，華為在軟件與AI生態的布局也見成效。HarmonyOS生態持續壯大，突破4000萬用戶，原生應用數量亦大幅增加。另一方面，以昇騰平台為核心的人工智能運算架構，吸引超過40款主流大模型進行預訓練，逐步構建出「從算力到應用」的完整產業鏈，鞏固其在中國AI生態中的關鍵地位。



然而，華為的前路並非毫無挑戰。智能手機市場整體增長乏力，而新業務如智能汽車與企業級AI，雖然潛力可觀，但要成為主要收入來源仍需時間。華為能否突破9000億元關口，關鍵在於能否將技術優勢轉化為長期商業回報。



對今天的華為而言，真正的考驗不是生存，而是能否再創高峰。經歷封鎖與突圍後，華為已站在新的臨界點，既被逼轉型，也因此獲得定義下一個中國高科技時代的契機。



方保僑