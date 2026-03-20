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李飛帆 - 英皇娛樂群星降臨 The Pulse「EEG 25+嘉年華」 | 企業熱話

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李飛帆
3小時前
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生活 專欄
內容

　　為迎接英皇娛樂25周年慶典，淺水灣The Pulse購物商場於3月28日至4月19日隆重呈獻「英皇娛樂25+嘉年華」，為粉絲打造多個與藝人近距離互動的機會。

　　3月28日啟動禮首日，現場除了有鄧小巧和曾傲棐（Arvin）的「BUSKING BY THE SEA」精彩登場外，金像影后衛詩雅更會親臨現場，率先試玩「EEG 25+Playground」經典攤位遊戲和互動打卡裝置。另外，復活節期間更會舉行尋星城市任務「EEG 25+RunHNT」。參加者只需2人組隊，由The Pulse出發，在南區沿途尋找隱藏的明星應援物並掃碼得分，最快最高分完成任務的隊伍即可贏取《恒生保險呈獻：25+英皇群星演唱會》門票2張。嘉年華現場亦設有期間限定「EEG 25+Playground」，復刻三大經典攤位遊戲，讓大家重拾童年嘉年華樂趣。成功完成遊戲挑戰即可免費換領限量英皇娛樂25+紀念禮品。

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