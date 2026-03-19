Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 巴黎大廈「撞樣」沙田公屋 網民揭建築理論「師出同門」 | Executive日記

Executive日記
Executive日記
KellyChu
4小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

原來去到法國巴黎，都一樣可以「見到香港」。有去法國旅行嘅港男就喺網上發帖話，竟然發現左岸第13區嘅住宅大廈，同香港公屋「撞樣」；唔少網民睇完相，都即刻諗起沙田瀝源邨、禾輋邨等；有網民就同大家科普，原來巴黎第13區，同沙田公屋係「師出同門」，前者甚至係後者嘅「師父」𠻹！

　　巴黎第13區內有幾座高樓密密麻麻，窗戶排列整齊，中間仲有個中央廣場，其中一棟大廈外牆，更有隻巨大藍色雀鳥壁畫。高密度住宅配搭平台嘅布局，感覺同香港公屋好似一比一複製。點解巴黎會有咁似香港嘅社區？有識建築嘅網民就解釋，呢個唔係巧合，而係因為大家都受同一時期嘅設計風格影響。呢種風格，源於法國建築大師柯比意（Le Corbusier）嘅「光輝城市」理論，主張用高密度、高樓層設計，加上人車分隔、平台連接，去解決城市居住問題。香港70年代發展嘅新市鎮，正正就係呢套理論嘅成功實踐。所以巴黎第13區同沙田公屋，可以話係師出同門，甚至第13區仲算係「師父」添。

　　小妹都聽過好多居住巴黎嘅港人話，第13區亦係佢哋尋找家鄉味道嘅地方，區內不但有好多粵菜餐廳，仲可以直接用廣東話點餐！

KellyChu

最Hit
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
女星老公強姦旗下藝人被判監4年10個月 掐頸硬上施暴 露骨對話曝光：你那次射進來
影視圈
14小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
正義女神丨陳煒火辣床戰逐格睇 性感內衣上陣豐滿身材一覽無遺 「激戰」對手身份曝光
影視圈
15小時前
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
觀塘明星海鮮酒家結業！月內連執2間 九龍區僅剩2分店 網民擔憂：睇來會變歷史遺物
飲食
11小時前
《寒戰1994》演員陣容懶人包 古天樂演特首周潤發梁家輝回歸 劉俊謙吳彥祖加盟掀權力鬥爭
《寒戰1994》演員懶人包｜古天樂演特首 周潤發、梁家輝回歸 劉俊謙、吳彥祖加盟權鬥
影視圈
9小時前
綜援、長生津、生果金等加2.2% 3.19起以現行付款方式陸續發放 追溯至2.1起生效
00:41
綜援、長生津、生果金等加2.2% 3.19起以現行付款方式陸續發放 追溯至2.1起生效
社會
15小時前
青朗公路水牛捱撞｜重創水牛已被人道處理 漁護署移走附近兩同類待適時野放
00:29
青朗公路水牛捱撞｜重創水牛已被人道處理 漁護署移走附近兩同類待適時野放
突發
9小時前
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》
影視圈
10小時前
02:28
伊朗局勢｜伊朗證實情報部長遇害 最高領袖：血債將很快得到清算｜持續更新
即時國際
2小時前
伊朗局勢｜擔心變越戰翻版？美媒：特朗普擬達三目標後結束戰事
即時國際
5小時前
更多文章
KellyChu - 旅發局度橋「色誘」環球客 創意slogan說好香港故事 | Executive日記
　　身為香港人，Kelly感到自豪，香港係立足亞洲嘅國際大都會，城市面貌，五光十色，生活多姿多彩。香港旅發局嘅團隊應該有同感，所以佢哋正在策展推廣香港嘅全球宣傳片，用上代表香港嘅事物顏色，例如「大熊貓嘅黑色同白色」、「啟德體育園嘅薰衣草紫色」、「鴨靈號帆船嘅紅色」，仲有講之不盡嘅耀眼色彩，舉世罕見，一定帶給環球旅客一個繽紛香港之旅。 　　旅發局團隊又好有心思，局方主席林建岳（Peter）同總
4小時前
Executive日記