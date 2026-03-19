KellyChu - 巴黎大廈「撞樣」沙田公屋 網民揭建築理論「師出同門」 | Executive日記

原來去到法國巴黎，都一樣可以「見到香港」。有去法國旅行嘅港男就喺網上發帖話，竟然發現左岸第13區嘅住宅大廈，同香港公屋「撞樣」；唔少網民睇完相，都即刻諗起沙田瀝源邨、禾輋邨等；有網民就同大家科普，原來巴黎第13區，同沙田公屋係「師出同門」，前者甚至係後者嘅「師父」𠻹！



巴黎第13區內有幾座高樓密密麻麻，窗戶排列整齊，中間仲有個中央廣場，其中一棟大廈外牆，更有隻巨大藍色雀鳥壁畫。高密度住宅配搭平台嘅布局，感覺同香港公屋好似一比一複製。點解巴黎會有咁似香港嘅社區？有識建築嘅網民就解釋，呢個唔係巧合，而係因為大家都受同一時期嘅設計風格影響。呢種風格，源於法國建築大師柯比意（Le Corbusier）嘅「光輝城市」理論，主張用高密度、高樓層設計，加上人車分隔、平台連接，去解決城市居住問題。香港70年代發展嘅新市鎮，正正就係呢套理論嘅成功實踐。所以巴黎第13區同沙田公屋，可以話係師出同門，甚至第13區仲算係「師父」添。



小妹都聽過好多居住巴黎嘅港人話，第13區亦係佢哋尋找家鄉味道嘅地方，區內不但有好多粵菜餐廳，仲可以直接用廣東話點餐！



KellyChu